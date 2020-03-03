На концепцию "раскрутки" Шевченковской премии Бородянский потратит столько же, сколько получат все ее номинанты

На концепцию "раскрутки" Шевченковской премии Бородянский потратит столько же, сколько получат все ее номинант

Возглавляемое Владимиром Бородянским Министерство культуры, молодежи и спорта потратит 1,15 млн гривен на новую концепцию и маркетинговую стратегию Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Эта сумма превышает размер ежегодных выплат всем лауреатам премии.

"Победителем" тендера, проведенного с одним участником специально созданным министерством для тендерных закупок государственным предприятием (ГП) "Центр защиты информационного пространства Украины" стало общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Ай Эс Ди Груп". При этом, большинство указанных в тендерных условиях пунктов фактически дублируют функции, которые возложены на подразделения самого министерства.

Принадлежащее Министерству культуры, молодежи и спорта ГП "Центр защиты информационного пространства Украины" провело тендер стоимостью в 1,148 млн гривен по разработке концепции, айдетики и новой маркетинговой стратегии вручаемой в Украине с 1962 года высшей награды в сфере культуры – Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко. Единственным участником и победителем тендера стало ООО "Ай Эс Ди Груп", указано на странице тендера в системе Prozzorro.

"Согласно приказу от 03.12 2019 года №323 ООО "Ай Эс Ди Груп" утвержден победителем творческого конкурса по разработке моделей информационных продуктов, в том числе графического характера, а также сценариев мероприяти, мультимедийных проектов … и других комплексных мероприятий информационного характера на тему: "Создание и продвижение информирования продуктов, которые популяризируют украинскую культуру", а именно: "Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко", - поясняется необходимость процедуры с одним участником на странице тендера.

В договоре между ГП "Центр защиты информационного пространства Украины" и ООО "Ай Эс Ди Груп", внесенного в систему 14 февраля 2020 года, указан конечный срок его выполнения – до 31 декабря 2020 года, а также указано, что победитель тендера может нанимать и передавать часть работ субподрядчиком, а также, что стоимость тендерной закупки в ходе ее выполнения может быть еще пересмотрена.

При этом, основными задачами исполнителя названы представления "нового видения" Шевченковской премии, разработка айдентики (по-сути, символики) премии и разработка стратегии коммуникации по поводу этой премии.

Все работы разбиты на 3 направления. На разработку новой концепции планируется потратить 539 тыс. гривен, на создание новой айдентики – 292 тыс. гривен, на разработку маркетинговой (коммуникационной) стратегии - 317 тыс. гривен. При этом, прописанные в проекте работы полностью или частично дублируют функции, возложенные на подразделения самого Минкультуры.

Так, по направлению "разработка новой концепции" стоимостью в 539 тыс. гривен планируется провести опрос 20 деятелей в сфере культуры и организовать 2 круглых стола.

По итогам опроса планируется создать презентацию, по итогам круглых столов – творческие отчеты, а также презентации с идеями и с развернутым описанием "окончательного видения Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко".

Национальная премия Украины имени Тараса Шевченко является высшей наградой Украины в сфере культуры и вручается ежегодно начиная с 1962 года. Каждый год премию получают от 4 до 6 номинантов. При этом, размер премии колеблется и определяется соответствующим указом Президента Украины. Так, если в 2016 году размер премии составлял 192 тыс. гривен, то в 2018 году – уже 240 тыс. гривен.

В 2019 году Шевченковскую премию в размере 200 тыс. гривен получили 6 номинантов. Таким образом, суммарный размер премии составил 1,2 млн гривен.

Награждение Шевченковской премией-2020 состоится 7-8 марта 2020 года.

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