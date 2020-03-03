В Черновцах из-за коронавируса начнут дезинфицировать дезинфицировать маршрутки и троллейбусы

В Черновцах, где 3 марта впервые в Украине зарегистрировали больного с коронавирусом, во всех маршрутках и троллейбусах будут ежедневно проводить дезинфекцию.

Об этом на брифинге сообщил мэр Алексей Каспрук.

"Созданы мобильные группы, которые будут контролировать процесс дезинфекции и мытья маршрутных автобусов и троллейбусов. Указание дано ни один троллейбус и автобус, который не вымыт и не продезинфицирован, на линию не выпускать", — сказал Алексей Каспрук.

Как сообщали Українські Новини, симптомы заражения коронавирусом у больного украинца появились спустя неделю после заражения.

Сейчас зараженный мужчина находится под наблюдением врачей. Его анализы отправят в Лондон для проверки.

Кроме того, на карантин отправят 35 человек, которые контактировали с первым заболевшим.

В самих же Черновцах учебные заведения на карантин закрывать не будут, хотя власти города рекомендовали ограничить массовые мероприятия.

Тем временем, у украинцев, которых привезли из Уханя, заканчивается срок превывания на карантине в санатории в Новых Санжарах.