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03 марта 2020, вторник, 18:18 55
Общество 2020-03-03T18:21:33+02:00
Українські Новини
В Черновцах из-за коронавируса начнут дезинфицировать дезинфицировать маршрутки и троллейбусы

В Черновцах из-за коронавируса начнут дезинфицировать дезинфицировать маршрутки и троллейбусы

Кира Молчанова
Черновцы, Коронавирус, коронавирус в Украина, коронавирус в Черновцах
Автобусы
Автобусы "Богдан". Фото: "Конкурент"

В Черновцах, где 3 марта впервые в Украине зарегистрировали больного с коронавирусом, во всех маршрутках и троллейбусах будут ежедневно проводить дезинфекцию.

Об этом на брифинге сообщил мэр Алексей Каспрук.

"Созданы мобильные группы, которые будут контролировать процесс дезинфекции и мытья маршрутных автобусов и троллейбусов. Указание дано ни один троллейбус и автобус, который не вымыт и не продезинфицирован, на линию не выпускать", — сказал Алексей Каспрук.

Как сообщали Українські Новини, симптомы заражения коронавирусом у больного украинца появились спустя неделю после заражения.

Сейчас зараженный мужчина находится под наблюдением врачей. Его анализы отправят в Лондон для проверки.

Кроме того, на карантин отправят 35 человек, которые контактировали с первым заболевшим.

В самих же Черновцах учебные заведения на карантин закрывать не будут, хотя власти города рекомендовали ограничить массовые мероприятия.

Тем временем, у украинцев, которых привезли из Уханя, заканчивается срок превывания на карантине в санатории в Новых Санжарах.

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