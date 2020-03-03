В Верховной Раде зарегистрировали постановление о выражении недоверия Генпрокурору Рябошапке

Несмотря на то, что посольство Соединённых Штатов Америки в Украине заявило об ожидании встречи послов стран G7 "Большой семерки" с участием генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки, депутат Верховной Рады Украины Максим Бужанский (фракция "Слуга народа") зарегистрировал в парламенте постановление о выражении недоверия Генеральному Прокурору.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Максим Бужаснкий.

"Постановление о выражении недоверия Генеральному Прокурору набрало необходимое количество голосов, и я зарегистировал его в парламенте", — написал он.

Скриншот Telegram-канала Максима Бужанского

Как сообщали Українські Новини, на внеочередном заседании Верховной Рады могут рассмотреть вопрос об отставке генпрокурора Руслана Рябошапки.

До этого стало известно, 4 марта Зеленский созвал внеочередное заседание Верховной Рады.

Сам Рябошапка не исключает, что Рада рассмотрит вопрос о его увольнении, однако сомневается, что его поддержат.

Рябошапку упрекают в том, что за время его работы Генпрокурором ни одного топ-коррупционера не привлекли к ответственности.

Рябошапка также отказался подписать подозрение в убийстве активисту Стерненко. Полиция передала проект подозрения Рябошапке, но тот переадресовал его в СБУ.

Кроме того, бывший генеральный прокурор Юрий Луценко прогнозировал отставку главы Офиса Президента Андрея Богдана и генпрокурора Руслана Рябошапки в феврале.