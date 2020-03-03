подписаться на рассылку
24.45 24.94
27.05 27.78
˟
  • Новости
  • Политика
  • В Верховной Раде зарегистрировали постановление о выражении недоверия Генпрокурору Рябошапке
03 марта 2020, вторник, 16:45 129
Политика 2020-03-03T16:52:42+02:00
Українські Новини
В Верховной Раде зарегистрировали постановление о выражении недоверия Генпрокурору Рябошапке

В Верховной Раде зарегистрировали постановление о выражении недоверия Генпрокурору Рябошапке

Кира Молчанова
Генпрокуратура, Руслан Рябошапка, Верховна Рада, Максим Бужанский
Руслан Рябошапка. Скриншот видео Facebook/Право на владу
Руслан Рябошапка. Скриншот видео Facebook/Право на владу

Несмотря на то, что посольство Соединённых Штатов Америки в Украине заявило об ожидании встречи послов стран G7 "Большой семерки" с участием генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки, депутат Верховной Рады Украины Максим Бужанский (фракция "Слуга народа") зарегистрировал в парламенте постановление о выражении недоверия Генеральному Прокурору.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Максим Бужаснкий.

"Постановление о выражении недоверия Генеральному Прокурору набрало необходимое количество голосов, и я зарегистировал его в парламенте", — написал он.

Скриншот Telegram-канала Максима БужанскогоСкриншот Telegram-канала Максима Бужанского

Как сообщали Українські Новини, на внеочередном заседании Верховной Рады могут рассмотреть вопрос об отставке генпрокурора Руслана Рябошапки.

До этого стало известно, 4 марта Зеленский созвал внеочередное заседание Верховной Рады.

Сам Рябошапка не исключает, что Рада рассмотрит вопрос о его увольнении, однако сомневается, что его поддержат.

Рябошапку упрекают в том, что за время его работы Генпрокурором ни одного топ-коррупционера не привлекли к ответственности.

Рябошапка также отказался подписать подозрение в убийстве активисту Стерненко. Полиция передала проект подозрения Рябошапке, но тот переадресовал его в СБУ.

Кроме того, бывший генеральный прокурор Юрий Луценко прогнозировал отставку главы Офиса Президента Андрея Богдана и генпрокурора Руслана Рябошапки в феврале.

Больше новостей о: Генпрокуратура Руслан Рябошапка Верховна Рада Максим Бужанский

Посольство США вступилось за Рябошапку на фоне слу...
Рябошапка сомневается, что Рада поддержит его отст...
Народный депутат впервые "накнопкодавил" на статью...
В Раде предлагают проводить заседания на русском я...
Симптомы коронавируса у заразившегося украинца появились через неделю
Гончарук разрешил главам госкомпаний получать зарплату больше, чем у Трампа
Новости
Прорыв теплотрассы случился на мосту Патона. Фото:
В Киеве мост Патона превратился в водопад. Прорвало теплотрассу 16:54
СБУ закрыла дело о покушении на экс-генпрокурора Шокина 16:53
Руслан Рябошапка. Скриншот видео Facebook/Право на владу
В Верховной Раде зарегистрировали постановление о выражении недоверия Генпрокурору Рябошапке 16:45
Скриншот:youtube/Радіо Свобода Україна
Порошенко рассказал, что сын не спрашивал у него разрешения, идти ли ему на концерт русского репера в Лондоне 16:40
Симптомы коронавируса у заразившегося украинца появились через неделю 16:36
больше новостей
Низкое качество продукции и махинации Жеваго привели КрАЗ к банкротству, – СМИ 17:10
В феврале Налоговая собрала на 2,5 млрд гривен больше, чем планировала 16:47
Коронавирус. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia
Соцсети иронизируют над коронавирусом в Украине 12:23
МВД получило материалы по возможно незаконной слежке в Украине за должностными лицами США 12:00
В Китае каждый день проводят дезинфекцию. Фото: Синьхуа
Коронавирус добрался до Украины. Данные о распространении вируса на 3 марта 14:09 Карта
больше новостей
Низкое качество продукции и махинации Жеваго привели КрАЗ к банкротству, – СМИ 17:10
НАБУ закрыло дело о декларировании недостоверной информации Гонтаревой 15:38
Коронавирус. Фото: Рixabay
В Украине зафиксировали первый случай коронавируса 11:34 Дополнено
Ярош хочет отправить добровольцев на "турецко-сирийский фронт" 17:15
Изъятые наркотики и сырье для их изготовления. Фото: пресс-служба Национальной полиции в Киеве
Полиция изъяла 300 кг наркотиков на 110 млн гривен в Киеве 15:07
больше новостей
В Черновцах из-за больного коронавирусом на карантин отправили 35 человек, - СМИ
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok