Скитания еще не эвакуированных из Китая украинцев. "Военные ублюдки" от Бирюкова

Украина еще пока не смогла эвакуировать своих граждан из пораженного эпидемией коронавируса китайского Уханя. А в стране уже разгорелись дебаты вокруг вопроса "куда их девать". Минздрав прячет места возможного расселения эвакуированных на карантин. А просачивающаяся информация о возможных локациях тут же вызывает на местах панику и протесты.



После появления информации о возможном размещении эвакуированных в санатории в Обуховском районе на Киевщине, райсовет тут же обратился к президенту с просьбой не допустить привоза сюда потенциальных зараженных. Для этого в Обухове даже провели экстренную сессию райсовета. Заговорили о незаконности размещения эвакуированных в санатории под Обуховым и в стенах ВР. Так, нардеп Дубинский заявил, что обратился к министру здравоохранения с требованием не размещать эвакуированных из Уханя украинцев в частном санатории Обуховского района. По его словам, согласно закону такой карантин возможен только в инфекционных больницах. А на Львовщине информация о возможном поселении эвакуированных вызвала акции протеста. Жители львовского поселка Шкло начали забастовки после того, как услышали о том, что эвакуированных из Китая украинцев могут разместить в местном санатории. При этом, глава местной администрации заявил, что сам поселится в санатории, если туда вдруг вздумают привозить эвакуируемых.



Не планирует Украина и эвакуацию своих граждан с судна Diamond Princess, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом, в том числе – у украинских граждан. "На данный момент ситуация на лайнере находится под контролем, а для эвакуации своих граждан необходимы серьезные основания", - заявили в консульском отделе посольства Украины в Японии. Причем, в отличие от Украины, США основания таки нашли и срочно эвакуировали оттуда около 400 американцев. Это - четверть от всех находящихся на корабле пассажиров и членов экипажа.



Правда, так глупо мы выглядим только в реальных ситуациях. На словах украинские чиновники, которые пока не эвакуировали ни одного нашего гражданина, уже оказывают помощь гражданам других стран. Так, представители Минздрава заявили, что вместе с украинцами из Уханя будут эвакуированы и 25 иностранных граждан. Перед посадкой людей осмотрят китайские врачи, в дороге рейс будут сопровождать украинские медики. Самолет, которым будет осуществляться эвакуация, будет зонирован с целью избежания возможного заражения людей. При этом иностранцев, как и эвакуированных украинцев, поселят в одном из двух утвержденных Минздравом мест карантина. Где находятся эти места – в Минздраве по-прежнему "секретят".



А вот уволенный с поста вчерашняя "тень президента", а сегодня – "просто гражданин" Андрей Богдан эвакуировался в противоположном от Украины направлении. И прислал всем как симпатикам, так и недоброжелателям, свою фотографию с Сейшельских островов. "Друзья очень скучаю за Вами, не сплю не ем)))) Верю, скоро все Вы будете заниматься тем, что вам нравится", - написал он. И то правда, какой украинец не любит понежиться на Сейшелах?!



В эпицентре скандала сегодня внезапно оказался бывший советник Порошенко Юрий Бирюков. Вчерашний негласный "надзиратель" за всеми тендерами в "оборонке" вдруг обрушился с оскорблениями на военных, назвал бойцов Вооруженных сил Украины, которые голосовали на выборах за Владимира Зеленского, ублюдками. Такой была реакция Бирюкова на предложение Зеленского привлечь к патрулированию линии разграничения на Донбассе представителей оккупационных администраций. Заявления вчерашнего "властителя оборонных денег" вызвали нешуточный всплеск возмущений как в соцсетях, так и во властных кабинетах. В парламенте фракция "Слуга народа" даже выступила за усиление ответственности за оскорбление военнослужащих. Бирюков, видя такую волну, принес извинения в соцсетях, мол погорячился, писал на эмоциях. После чего страсти улеглись. Осталось лишь ощущение просмотренного дешевого сериала с хайпами и спадами, чтоб дождаться нового хайпа. У меня же остались вопросы как раз к "слугам народа". Учитывая фигуру того же Бирюкова. Не стоит забывать, что это не просто "советник Порошенко", а и фактически "серый кардинал" Минобороны времен предыдущего президента. Знающие люди утверждают, что без его ведома не проводилась ни одна закупка (!) для нужд армии. Позвольте, но это вы же обещали посадить всех "разворовывавших армию", а без контролера закупок ни дела Свинарчуков, ни "рюкзаков Авакова" попросту быть не могло. Доведите дело до ума. Либо докажите хищения, и тогда станет ясно, что "ублюдки" - это не всплеск эмоций, а последовательная позиция. Либо извинитесь перед честными гражданами и дайте им спокойно "выплескивать эмоции" после беспричинных обвинений. Оказывается, воевать "хайпами" проще, чем наводить порядок, а главное – увлекательнее.



Сегодня же появилось еще одно подтверждение, что в Украине "антикоррупционная деятельность" - самое лакомое и желанное направление работы. Как сообщил Холодницкий, на 11 вакантных мест прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры уже успели подать заявки 38 детективов Национального антикоррупционного бюро. Вот это конкуренция внутри одной конторы! НАБУ все чаще оказывается в эпицентре скандалов и находится в "зоне риска". А САП чувствует себя явно спокойнее, и главное – увереннее в завтрашнем дне. Всего же за 11 антикоррупционно-прокурорских кресел схлестнутся 650 претендентов.



Помните не вызывавшие ничего, кроме искреннего смеха, сообщения СБУ времен Грицака о "задержании готовившего взрыв российского шпиона-террориста в центре Киева на автомобиле с российскими номерами". Именно такие новости спецслужбы тогда подорвали доверие граждан к сообщениям СБУ. Люди уходят – методы остаются. Сегодня СБУ Баканова заявило о блокировании сети "ботоферм", поддерживаемых российскими онлайн-сервисами. Целых 8 тысяч аккаунтов. Отличная работа, важная. Молодцы! Можно было бы не продолжать. Но они ж, блин, продолжили. Оказывается, наглые боты распространяли в соцсетях "недостоверную информацию о ситуации в Украине", атаковали аккаунты украинских чиновников. Но им этого показалось мало. Еще они "распространяли огнестрельное оружие, взрывные устройства, наркотические средства". Более того, через этих ботов поддерживался трафик незаконных операторов из ОРДЛО "Феникс" и "Лугаком", а их "услугами" пользовались главари незаконных вооруженных формирований. Да, живы еще, видимо, авторы, заполнявшие протоколы о выявленных "монгольских шпионах".



Между тем, у нас становится все больше "умирающих" предприятий, убыточная деятельность которых заставляет государство пускать их "с молотка". Сегодня стало известно о скорой продаже из-за убыточности трех морских портов - "Усть-Дунайск", "Скадовск" и "Белгород-Днестровский". По данным ФГИУ, эти морские порты не зарабатывают достаточно денег даже для того, чтобы выплатить зарплаты своим работникам. При этом в Фонде затрудняются сказать, какому частному инвестору могут быть интересны настолько убыточные порты. Еще дальше пошел министр-легенда Милованов, который сегодня заявил о грядущей передаче в концессию больниц и университетов. "Сейчас у нас есть пакеты и аэропортов, и портов, и вокзалов. В будущем, думаю, мы можем говорить о больницах, университетах…", - заявил он. По его словам, на данный момент началось формирование первых концессионных и полных обменных пакетов, 530 предприятий уже передали в фонды и готовят к приватизации.



Зато, украинцев в этом году радует погода. В ночь на субботу, 15 февраля, киевляне пережили самую теплую ночь за 140 лет наблюдений. Кроме того, в ночь на понедельник, 17 февраля, в Киеве также оказалась самой теплой в истории. Столбик термометра не опустился ночью ниже 1,8 градусов тепла, что на 0,1 градуса теплее чем в 1974 году. И впереди вся неделя ожидается без морозов.

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