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17 февраля 2020, понедельник, 14:41 21
Экономика 2020-02-17T14:42:32+02:00
Українські Новини
Украина продаст 3 морских порта из-за убыточности

Украина продаст 3 морских порта из-за убыточности

Таня Войтюк
Морские порты, Продажа, Приватизация, Фонд государственного имущества Украины, ФГИУ
Порт Скадовск. Фото: ports.com.ua
Порт Скадовск. Фото: ports.com.ua

Фонд государственного имущества (ФГИУ) готовит к продаже три украинских морских торговых порта - "Усть-Дунайск", "Скадовск" и "Белгород-Днестровский".

Об этом сообщили в пресс-службе Фонда госимущества.

"Решение по 2-м приняли еще в декабре прошлого года, и эти активы фигурируют в полном приватизационном перечне. По порту "Белгород-Днестровский", то готовим совместно с Министерством инфраструктуры документацию и в ближайшее время также будет соответствующее решение", - отметили в ведомстве.

Морские порты решили приватизировать за того, что их работа для государства убыточна. Так, по данным Фонда госимущества, эти морские порты не зарабатывают достаточно денег даже для того, чтобы выплатить зарплаты своим работникам.

В то же время в Фонде не уточняют, которому частному инвестору могут быть интересны настолько убыточные порты.

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Как сообщали Українські Новини, ученые НАН Украины заявили, что морские порты необходимо вынести из концессионного списка.

Также уже третий год подряд морские порты Украины демонстрируют увеличение грузооборота.

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