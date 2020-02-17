Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов допускает в будущем концессию больниц и университетов. Об этом он сообщил во время брифинга по итогам презентации стратегии экономического роста Украины, передают Українські Новини.

Во время презентации Милованов отметил, что в данный момент актуальным является процесс концессии.

"Сейчас у нас есть пакеты и аэропортов, и портов, и вокзалов. В будущем, думаю, мы можем говорить о больницах, университетах… Это зависит от конкретных условий, конкретной стратегической задачи", - сказал Милованов.

По его словам, на данный момент началось формирование первых концессионных и полных обменных пакетов, 530 предприятий уже передали в фонды и готовят к приватизации.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров планирует передать в концессию Центральный железнодорожный вокзал Киева ("Киев-Пассажирский") и еще 6 вокзалов на 20 лет.

Также Владимир Зеленский 17 октября 2020 года подписал закон о концессии, который предусматривает прозрачность процедуры выбора концессионера.