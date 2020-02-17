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17 февраля 2020, понедельник, 15:42 126
Силовые структуры 2020-02-17T15:42:50+02:00
Українські Новини
Не спрятал голову в песок: Бирюков извинился перед военными ВСУ за оскорбления

Не спрятал голову в песок: Бирюков извинился перед военными ВСУ за оскорбления

Елизавета Кесельман
ВСУ, Бойцы ВСУ, Юрий Бирюков, Оскорбление бойца АТО
Юрий Бирюков. Фото: Юрій Бірюков/Facebook
Юрий Бирюков. Фото: Юрій Бірюков/Facebook

После того, как в "Слуге народа" предложили усилить ответственность за оскорбления над военными, экс-советник Порошенко Юрий Бирюков принес извинения за то, что назвал "уродами" украинских военных, аргументировав свои слова "глупостью на эмоциях". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Приношу искренние извинения по поводу собственной глупости в субботнем посте", - написал Бирюков.

"...Совершил глупость на эмоциях, не считая свои собственные мысли истиной в последней инстанции. Психанул, сглупил. Реально сам чувствовал дискомфорт практически сразу же", - добавил он.

В субботу Бирюков резко раскритиковал идею совместного патрулирования на Донбассе бойцами ВСУ и боевиками.

"Хочется пожелать каждому уроду из состава ВСУ, который прошлой весной проголосовал за Зеленского, вечно быть в общем патрулировании с Сепар", - написал он в Facebook.

Позже Юрий Бирюков удалил этот сообщение.

Скриншот: facebook.com/yuri.biriukovСкриншот: facebook.com/yuri.biriukov

15 декабря во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Зеленский допустил возможность совместного патрулирования государственной границы на неподконтрольных правительству территориях украинскими военными, ОБСЕ и "представителями временно оккупированных территорий".

Он отметил, что совместный контроль границы позволит провести местные выборы в неподконтрольных правительству районах Донбасса уже в октябре 2020 года.

Как сообщали Українські Новини, в июне 2019 года у Бирюкова проводились обыски.

Также Порошенко назначил своим советником Бирюкова в 2014, а в 2016 уволил и назначил внештатным советником.

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