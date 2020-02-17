Не спрятал голову в песок: Бирюков извинился перед военными ВСУ за оскорбления

После того, как в "Слуге народа" предложили усилить ответственность за оскорбления над военными, экс-советник Порошенко Юрий Бирюков принес извинения за то, что назвал "уродами" украинских военных, аргументировав свои слова "глупостью на эмоциях". Об этом он написал на своей странице в Facebook. "Приношу искренние извинения по поводу собственной глупости в субботнем посте", - написал Бирюков. "...Совершил глупость на эмоциях, не считая свои собственные мысли истиной в последней инстанции. Психанул, сглупил. Реально сам чувствовал дискомфорт практически сразу же", - добавил он. В субботу Бирюков резко раскритиковал идею совместного патрулирования на Донбассе бойцами ВСУ и боевиками. "Хочется пожелать каждому уроду из состава ВСУ, который прошлой весной проголосовал за Зеленского, вечно быть в общем патрулировании с Сепар", - написал он в Facebook. Позже Юрий Бирюков удалил этот сообщение. Скриншот: facebook.com\/yuri.biriukov 15 декабря во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Зеленский допустил возможность совместного патрулирования государственной границы на неподконтрольных правительству территориях украинскими военными, ОБСЕ и "представителями временно оккупированных территорий". Он отметил, что совместный контроль границы позволит провести местные выборы в неподконтрольных правительству районах Донбасса уже в октябре 2020 года. Как сообщали Українські Новини, в июне 2019 года у Бирюкова проводились обыски. Также Порошенко назначил своим советником Бирюкова в 2014, а в 2016 уволил и назначил внештатным советником.