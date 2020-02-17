Минздрав засекретил два места, которые выбрал для содержания эвакуированных из Китая людей

Минздрав определил 2 места для содержания эвакуированных из Китая людей, но не называет их расположение Министерство здравоохранения определило 2 места для содержания людей, эвакуированных из Уханя (Китай), но не называет их расположение. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передают Українськi Новини. "Выбрано 2 заведения, которые я не могу назвать", - сказал он. При этом одно заведение является основным для размещения людей, другое подготовлено как запасное. Замминистра подчеркнул, что контакт между эвакуированными людьми и жителями области, на территории которой буде проходить изоляция, исключен. Кроме украинцев в карантине будут содержаться также иностранцы, эвакуированные тем же рейсом. Если в течение карантина у кого-то из эвакуированных начнут проявляться симптомы заболевания, такой человек будет госпитализирован и в случае подтверждения болезни, вызванной коронавирусом COVIN-2019, срок изоляции будет продлен. Также срок изоляции может быть продлен в случае появления информации о более длительном, чем 14 дней, периоде инкубации. Как сообщали Українськi Новини, депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский заявил о незаконности карантина в санатории. Такеже глава поселка на Львовщине пообещал поселиться в местном санатории, если в него привезут украинцев из Китая.