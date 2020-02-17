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17 февраля 2020, понедельник, 16:20 177
Общество 2020-02-17T16:20:15+02:00
Українські Новини
Минздрав засекретил два места, которые выбрал для содержания эвакуированных из Китая людей

Минздрав засекретил два места, которые выбрал для содержания эвакуированных из Китая людей

Елизавета Кесельман
Минздрав, Эвакуация, эвакуация украинцев из Китая, эвакуация украинцев из Уханя
коронавирус. Фото: freepik
коронавирус. Фото: freepik

Минздрав определил 2 места для содержания эвакуированных из Китая людей, но не называет их расположение

Министерство здравоохранения определило 2 места для содержания людей, эвакуированных из Уханя (Китай), но не называет их расположение.

Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"Выбрано 2 заведения, которые я не могу назвать", - сказал он.

При этом одно заведение является основным для размещения людей, другое подготовлено как запасное.

Замминистра подчеркнул, что контакт между эвакуированными людьми и жителями области, на территории которой буде проходить изоляция, исключен.

Кроме украинцев в карантине будут содержаться также иностранцы, эвакуированные тем же рейсом.

Если в течение карантина у кого-то из эвакуированных начнут проявляться симптомы заболевания, такой человек будет госпитализирован и в случае подтверждения болезни, вызванной коронавирусом COVIN-2019, срок изоляции будет продлен.

Также срок изоляции может быть продлен в случае появления информации о более длительном, чем 14 дней, периоде инкубации.

Как сообщали Українськi Новини, депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский заявил о незаконности карантина в санатории.

Такеже глава поселка на Львовщине пообещал поселиться в местном санатории, если в него привезут украинцев из Китая.

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