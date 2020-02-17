Украина эвакуирует из китайского Уханя до 25 иностранцев

Украина эвакуирует из Уханя (Китай) до 25 иностранных граждан. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"Сегодня мы говорим о 49 украинцах, которые будут эвакуированы, и до 25 иностранных граждан", - сказал он.

Эвакуация начнется 18 февраля, прибытие самолета в Украину ожидается в четверг. Ляшко подчеркнул, что люди с симптомами острого респираторного заболевания не будут допущены на борт.

Перед посадкой людей осмотрят китайские врачи, в дороге рейс будут сопровождать украинские медики. Самолет, которым будет осуществляться эвакуация, будет зонирован с целью избежания возможного заражения людей.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров выделил Министерству инфраструктуры 4,5 млн гривен на эвакуацию граждан Украины и членов их семей из зоны распространения коронавируса COVIN-2019 на территории Уханя (Китай).

Кабинет Министров установил карантин сроком на 14 дней для лиц, которые находились в провинции Хубэй Китайской Народной Республики, в случае их возвращения в Украину.