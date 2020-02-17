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17 февраля 2020, понедельник, 16:01 102
Политика 2020-02-17T16:01:08+02:00
Українські Новини
Украина эвакуирует из китайского Уханя до 25 иностранцев

Украина эвакуирует из китайского Уханя до 25 иностранцев

Елизавета Кесельман
Китай, Ухань, Эвакуация, эвакуация украинцев из Китая
Коронавирус из Китая. Фото: Twitter/@Terremoti7
Коронавирус из Китая. Фото: Twitter/@Terremoti7

Украина эвакуирует из Уханя (Китай) до 25 иностранных граждан. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передают Українськi Новини.

"Сегодня мы говорим о 49 украинцах, которые будут эвакуированы, и до 25 иностранных граждан", - сказал он.

Эвакуация начнется 18 февраля, прибытие самолета в Украину ожидается в четверг. Ляшко подчеркнул, что люди с симптомами острого респираторного заболевания не будут допущены на борт.

Перед посадкой людей осмотрят китайские врачи, в дороге рейс будут сопровождать украинские медики. Самолет, которым будет осуществляться эвакуация, будет зонирован с целью избежания возможного заражения людей.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров выделил Министерству инфраструктуры 4,5 млн гривен на эвакуацию граждан Украины и членов их семей из зоны распространения коронавируса COVIN-2019 на территории Уханя (Китай).

Кабинет Министров установил карантин сроком на 14 дней для лиц, которые находились в провинции Хубэй Китайской Народной Республики, в случае их возвращения в Украину.

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