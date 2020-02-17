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  • США эвакуировало 400 американцев с лайнера Diamond Princess, в то время как Украина не планирует эвакуацию своих граждан
17 февраля 2020, понедельник, 13:35 43
Мир 2020-02-17T13:41:15+02:00
Українські Новини
США эвакуировало 400 американцев с лайнера Diamond Princess, в то время как Украина не планирует эвакуацию сво

США эвакуировало 400 американцев с лайнера Diamond Princess, в то время как Украина не планирует эвакуацию своих граждан

Елизавета Кесельман
Эвакуация, Коронавирус в Китае, круизный лайнер, Diamond Princess, Эвакуация американцев, Эвакуация украинцев
Японский лайнер. Скриншот:YouTube/Princess Cruises
Японский лайнер. Скриншот:YouTube/Princess Cruises

В то время как Украина заявила о том, что не планирует эвакуировать своих граждан с Diamond Princess, государственный департамент США заявил о том, что с круизного лайнера уже эвакуировали 400 американцев.

Отмечается, что во время эвакуации американские власти ьузнали, что 14 американцев, которых планировали вернуть домой, заразились китайским коронавирусом.

Это стало известно после того, как пассажиры сошли на сушу, поэтому этих пассажиров изолировали и первыми отвезли на самолет. Во время полета они также будут изолированы от других людей и находиться под наблюдением медработников.

Всех эвакуированных американцев доставят на авиабазу "Тревис" в Калифорнии. Они останутся там на 14-дневный карантин. Пассажиров, у которых обнаружат коронавирус, изолируют и отправят в больницы.

Как отмечает The Guardian, эвакуировали 380 американцев. Еще 40 граждан США, у которых обнаружили коронавирус, остаются на лечении в Японии.

Как сообщали Українські Новини, карантин на круизном лайнере Diamond Princess с украинцами на борту планируется завершить 19 февраля.

Также Власти Обухова отказываются поселить украинцев из Уханя на карантин под Киевом

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