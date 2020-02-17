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17 февраля 2020, понедельник, 13:41 15
Жизнь 2020-02-17T13:42:10+02:00
Українські Новини
Весна в феврале: в Киеве обновлены еще два температурных рекорда

Весна в феврале: в Киеве обновлены еще два температурных рекорда

Таня Войтюк
Погода, погода в Украине, Температурный рекорд, Зима, Февраль, Прогноз погоды
Февральское тепло бьет рекорды
Февральское тепло бьет рекорды

Зима в Украине продолжает бить рекоды по температуре. В ночь на субботу, 15 февраля, столбик термометра в Киеве не опустился ниже 2,3 градусов тепла, что на 1,4 градуса выше, чем в 1950 году.

Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

Как отмечают в обсерватории, таким образом киевляне пережили самую теплую ночь за 140 лет наблюдений.

Кроме того, в ночь на понедельник, 17 февраля, в Киеве также оказалась самой теплой в истории. Столбик термометра не опустился ночью ниже 1,8 градусов тепла, что на 0,1 градуса теплее чем в 1974 году.

По данным Центральной геофизической обсерватории среднемесячная температура января 2020 года в Киеве составила 0,8 градусов тепла, что на 6,4 градусов выше климатической нормы. Нынешний январь занял вторую позицию после января 2007 года среди самых теплых с 1881 года.

Как сообщали Українські новини, в центральных областях Украины предупредили о сильном ветре.

Тем временем метеоролог рассказала, какая погода ждет украинцев в будущем.

Напомним, 17 февраля отмечают день спонтанного проявления доброты.

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