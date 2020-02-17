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17 февраля 2020, понедельник, 09:50 2097
Силовые структуры 2020-02-17T09:51:33+02:00
Українські Новини
38 детективов НАБУ подали заявки на конкурс в САП

38 детективов НАБУ подали заявки на конкурс в САП

Елизавета Драбкина
САП, НАБУ, Назар Холодницкий
Холодницкий Назар Фото: Нараз
Холодницкий Назар Фото: Нараз

38 детективов Национального антикоррупционного бюро подали заявки на участие в конкурсе по отбору прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом специализированный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий написал в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Он отметил, что 15 февраля завершился прием документов для участия в конкурсе по отбору прокуроров САП.

Холодницкий указал, что в этом году за 11 должностей прокуроров САП будут соревноваться 650 кандидатов - это 59 претендентов на одну должность.

На прошлых конкурсах количество кандидатов варьировалась от 283 до 390 человек (11, 18 и 40 кандидатов на 1 место соответственно).

Свои документы в САП подали 111 женщин и 539 мужчин.

Количество женщин-кандидатов по сравнению с прошлым конкурсом увеличилась более чем вдвое (111 против 50).

Отмечается, что служба в САП заинтересовала не только кадровых прокуроров, но и людей, которые никогда не были связаны с прокурорской деятельностью.

На конкурс подались: 375 кандидатов - работники прокуратуры, 275 - внешние кандидаты, в том числе 121 человек - это адвокаты, юристы предприятий, учреждений, организаций; 17 - работники юридических учебных заведений; 11 - работники судов.

Также изменить свою карьеру решили 68 следователей различных органов, в том числе 38 детективов НАБУ, 11 следователей Национальной полиции, 10 - Государственного бюро расследований, 6 - налоговиков, 3 - следователей органов безопасности.

Как сообщали Українськi Новини, Отдыхавший весь январь Холодницкий заработал 205 тысяч гривен.

Руководитель САП был в отпуске до 20 января.

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