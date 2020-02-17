Бывший советник Порошенко Бирюков назвал украинских военных ублюдками, - СМИ

Бывший советник Министра обороны Украины и Петра Порошенко, волонтер Юрий Бирюков назвал бойцов Вооруженных сил Украины, которые голосовали на выборах за Владимира Зеленского, ублюдками.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, сообщает 24 канал.

Такой была реакция Бирюкова на предложение Зеленского привлечь к патрулированию линии разграничения на Донбассе представителей оккупационных администраций.

"Зеленский на полном серьезе предложил рассмотреть идею совместного патрулирования силами ВСУ, ОБСЕ и сепарами... То есть, ни о каком разоружении уже и речь не идет. То есть, ни о каком едином государстве Украина он уже не вспоминает. Поэтому хочется пожелать каждому уроду из состава ВСУ, который в прошлом году весной проголосовал за Зеленского, вечно быть в совместном патрулировании с сепарами", - заявил Бирюков.

Скриншот сообщения Юрия Бирюкова, в котором он назвал украинских военных уродами.

По состоянию на 23:35 16 февраля сообщение о военных-уродах Юрий Бирюков удалил. Хотя несколькими минутами ранее его сообщение было доступно.

Напомним, ранее гражданин Германии Зигфрид (позывной Океан), который до войны на Донбассе служил в немецкой армии, а с началом российской агрессии приехал в Украину "воевать против общего врага", уволился из рядов ВСУ и назвал армию отрыжкой совкового рабства.