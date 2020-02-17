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  • Власти Обухова отказываются поселить украинцев из Уханя на карантин под Киевом
17 февраля 2020, понедельник, 11:52 130
Политика 2020-02-17T11:59:20+02:00
Українські Новини
Власти Обухова отказываются поселить украинцев из Уханя на карантин под Киевом

Власти Обухова отказываются поселить украинцев из Уханя на карантин под Киевом

Надежда Комендантова
Коронавирус, коронавирус в Украине, Обуховский район, Санаторий, Эвакуация украинцев
Коронавирус. Скриншот: YouTube/Радио Свобода
Коронавирус. Скриншот: YouTube/Радио Свобода

Обуховский районный совет просит Президента Владимира Зеленского не допустить размещения украинцев из китайского Уханя, которые вернутся в среду, (провинция Хубэй, Китай) на карантин в частном санатории в Обуховском районе Киевской области.

Об этом говорится в сообщении Обуховского райсовета в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Отмечается, что 14 февраля состоялась срочная сессия совета, единственным вопросом повестки дня которого было недопущение проникновения и распространения инфекции коронавируса covid-19 на территории населенных пунктов Обуховского района.

Совет решил обратиться к Президенту Владимиру Зеленскому и депутату Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Александру Дубинскому относительно недопущения размещения эвакуированных граждан Украины из города Ухань в не приспособленных для временной изоляции потенциально инфицированных лиц заведениях, тем самым исключить дополнительные риски для местного населения.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Дубинский заявил, что Министерство здравоохранения намерено разместить 280 украинцев, которые будут эвакуированы из Уханя, на карантин в частном санатории "Пролисок" в Обуховском районе.

Ранее МОЗ заявляло о 4 варантах, куда отвести на карантин украинцев, вернувшихся из пораженного коронавирусом Уханя.

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