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17 февраля 2020, понедельник, 16:49 30
Силовые структуры 2020-02-17T16:52:26+02:00
Українські Новини
СБУ блокировала сеть "ботоферм", поддерживаемых российскими онлайн-сервисами

СБУ блокировала сеть "ботоферм", поддерживаемых российскими онлайн-сервисами

Елизавета Кесельман
Ботоферма, СБУ, разоблачение, Российские онлайн-сервисы
СБУ. Фото: ssu.gov.ua
СБУ. Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины блокировала в разных регионах страны деятельность разветвленной сети "ботоферм", оборудование которой поддерживалось через российские онлайн-сервисы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

Оперативники спецслужбы установили, что телекоммуникационные платформы использовали для создания и продвижения фейковых аккаунтов и сообществ с целью проведения незаконных операций в Интернете.

В общем группировка зарегистрировала более 8 тыс. активных аккаунтов для распространения в популярных соцсетях недостоверной информации о ситуации в Украине, подстрекательства протестных настроений, запугивания населения, рассылки сообщений о минировании объектов критической инфраструктуры и осуществления информационных атак на аккаунты украинских чиновников.

Также указывается, что через аккаунты распространяли огнестрельное оружие, взрывные устройства, наркотические средства.

Установлено, что регистрация этих аккаунтов в сети Интернет осуществлялась через российские онлайн-сервисы, которые предоставляли услуги виртуальных мобильных номеров.

Часть оборудования использовалась для нелегального перенаправления телефонного трафика незаконно созданных операторов "Феникс" и "Лугаком", которые функционируют на временно неподконтрольных территориях, на сети отечественных операторов.

По информации спецслужбы, этими "услугами" пользовались главари незаконных вооруженных формирований самопровозглашенных "Донецкой народной республики" и "Луганской народной республики".

Во время проведения обысков в Киеве, Харькове, Днипре, Дубно (Ривненская область) и Ирпене (Киевская область) было обнаружено и изъято компьютерную технику и специальное оборудование (GSM-модемы, шлюзы), более 22 000 SIM-карт операторов мобильной связи Украины.

Также изъяты черновые записи о регистрации пользователей социальных сетей, которые размещали провокационные комментарии под публикациями украинских политических деятелей.

На данный момент проверяется версия о причастности к организации указанной противоправной деятельности специальных и разведывательных органов России.

Как сообщали Українськi Новини, в конце января Служба безопасности блокировала работу "ботофермы", организованной гражданами России и переселенцами с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

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