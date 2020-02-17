Глава поселка на Львовщине пообещал поселиться в местном санатории, если в него привезут украинцев из Китая

Жители львовского поселка Шкло начали забастовки после того, как услышали о том, что эвакуированных из Китая украинцев могут разместить в местном санатории. Об этом передает в своем сюжете львовское издание lmn.ua

Отмечается, что 17 февраля в понедельник, жители Шкла на Яворовщине собрались у здания поселкового совета. Их встревожила информация, которая накануне разошлась в соцсетях: в санаторий "Стекло" планируют поселить на карантин эвакуированных украинцев из Китая. Местные активисты призвали представителей власти выйти к людям и рассказать правду.

В комментариях издательству очевидцы рассказали, что видели комиссию, "которая приезжала из Киева, чтобы посмотреть, есть ли здесь условия для больных."

"Вчера приезжала комиссия из Киева. Ходили, смотрели, есть ли здесь условия для больных. Условий здесь на самом деле нет, но кто знает, что те киевские надумают", - рассказывает LMN работница санатория.

"Да в среду люди с коронавируса уже должны быть в Шкло, - восклицают люди из толпы. - А чиновники будут нам сейчас глаза втирать, чтобы мы молчали ".

Отмечается, что к людям вышел председатель РГА Андрей Шумский и опроверг слухи и панику жителей поселка.

"Прошу вас перестать паниковать. Распространяемая информация- фейковая. Все проводилось без всякой документации. К тому же санаторий не соответствует нужным критериям. А позиция областного и районного совета - не допустить поселения людей на карантин в Шкло. Если это произойдет, поверьте мне, я сам там поселюсь ", - заявил Шумский.

Начальник теплохозяйства санатория Андрей Грабовский заявил, что санаторий технически обеспечен принять эвакуированных.

"Вчера комиссия записала мои слова на видео и отправила в Киев. Чтобы нагреть корпуса хотя бы до 18 градусов и подать теплую воду, нам нужно минимум неделю-полторы ", - добавил Грабовский.

По словам директора санатория Игоря Повара, с 16 марта заведение начинает работать в штатном режиме. Здесь ожидают отдыхающих.

Как сообщали Українські Новини, США эвакуировало 400 американцев с лайнера Diamond Princess, в то время как Украина не планирует эвакуацию своих граждан.