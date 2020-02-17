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17 февраля 2020, понедельник, 13:25 63
Верховная Рада и партии 2020-02-17T13:27:27+02:00
Українські Новини
"Слуга народа" хочет усилить ответственность за оскорбления военных после того как советник Порошенко обозвал

"Слуга народа" хочет усилить ответственность за оскорбления военных после того как советник Порошенко обозвал их "ублюдками"

Таня Войтюк
Слуга народа, Партии, Военные, Верховная Рада, Юрий Бирюков
Верховная Рада. фото: Facebook/Слуга народу
Верховная Рада. фото: Facebook/Слуга народу

Из-за ситуации, когда бывший советник Порошенко Бирюков назвал украинских военных ублюдками, фракция "Слуга народа" в Верховной Раде выступает за усиление ответственности за оскорбление военнослужащих.

Об этом первый заместитель председателя фракции Александр Корниенко сообщил на согласительном заседании парламента, передают Українськi Новини.

"Мы считаем, и у нас есть такое предложение к обсуждению, - усилить ответственность за оскорбление и клевету в сторону военнослужащих. То есть, вынести это отдельным пунктом", - сказал он.

Корниенко отметил, что в действующем законодательстве существует ответственность за оскорбление военных, однако политсила выступает за ее усиление. При этом политик не уточнил, когда будет подан соответствующий законопроект.

Как сообщали Українські Новини, 15 февраля Александр Корниенко назвал центризм идеологией "Слуги народа".

Помимо этого фракция "Слуга народа" ввела членские взносы на заседании 15 февраля.

Тем временем "Слуга народа" будет участвовать в местных выборах 25 октября.

Также партия утвердила высший совет партии, в котором будет состоять 8 человек.

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