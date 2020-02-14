День рождения Коломойского. Епифаний отменил святого Валентина

Главный свидетель в деле о коррупции Сытника рассказал, о чем говорит глава НАБУ, когда выпьет. Николай Надейко 5 раз оплачивал отдых Сытника в охотничьем хозяйстве на Волыни. И несколько раз давал тому в долг. Ни долгов, ни расходов глава НАБУ не вернул. В итоге, Надейко дал против него показания. Упомянув, что в пьяном виде Сытник любил размышлять о Клинтон, Трампе, Порошенко и своей роли в американских выборах.



Компания Samsung массово блокирует в Украине телевизоры, купленные не у официальных дилеров. Собственники жалуются, что перестают работать все онлайн-функции. Телевизор превращается просто в монитор. Вот объяснение, зачем Samsung так жестко поступает со своими покупателями. А вот советы бывалых о том, как обойти или снять блокировку.



В Киеве повысили тарифы на тепло за январь. Правда, лишь на 5%. Но это все равно повышение, а не понижение, как через день рассказывает Гончарук, отчитываясь о выполнении поручений президента. Похоже. Мы живем с ними в разных странах.



Получив изрядную долю критики за диджитал-перепись населения вместо обыкновенной, министр Дубилет решил не останавливаться на достигнутом. Он хочет "переписать" жителей Крыма, Донецка и Луганска. Но уже не косвенными методами, а со спутника. Обещает привлечь ООН. За такие переписи социологи его не просто покритикуют, а сожгут на "костре некомпетентности".



14 февраля многие будут праздновать День влюбленных. А он, по мнению ПЦУ, не настоящий. Пресс-служба Епифания, который лишь год назад получил свой Томос, решила специально рассказать пастве, что праздновать 14 февраля не стоит. По его мнению, настоящий День истинно православных воцерковленных влюбленных празднуют летом.



Андрей Богдан перед увольнением из Офиса Зеленского признался, что президент ездил в Оман на Рождество за свой счет, а не в рамках рабочего визита. Как он утверждал ранее. Делегации не было. Протокол не подключали.



Кстати, Зеленский плохо платил Богдану. Его зарплата на посту главы Офиса составляла 34 тыс грн. Даже пресс-секретарь Мендель получала больше – 52 тыс. А нынешний руководитель Офиса Ермак вообще не получал денег за свою работу советником. В целом, зарплаты в Офисе президента на несколько порядков ниже, чем в Кабинете министров. Где не побоялись насчитать себе по 200-300 тыс зарплаты.



А вот руководители Нацбанка не стесняются получать зарплату три раза в месяц! За январь Смолий получил в сумме 600 тыс грн. Только не спрашивайте, почему гривна всю осень укреплялась, а сейчас – дешевеет. За такие деньги мог бы и смягчить колебания!



Игорь Коломойский в четверг отпраздновал свое 57-летие. Главной интригой остается, поздравил ли его Зеленский, ставший благодаря имениннику президентом. В последнее время их отношения не заладились. СБУ обыскивает телеканал олигарха. А Зеленский публично обещает не возвращать ему Приватбанк, не смотря на решения судов.



Приватбанк, кстати, за прошлый год показал неплохую прибыль – 32 млрд грн. Это в три раза больше, чем годом ранее. Хотя многие клиенты жалуются, что сервис у ставшего государственным банка "уже не тот".



Ближайшие дни синоптики обещают без осадков и переменную облачность. А со следующей недели выглянет солнце.

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