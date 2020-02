Массовая блокировка от Samsung: как "оживить" свой телевизор

После того, как компания Samsung объявила войну своим пользователям, в "серых телевизорах" этой фирмы начали блокировать смарт-функции. О том, как снять блокировку с умных телевизоров Samsung сообщает smarttvnews.

Первые жалобы о блокировке устройств появились в феврале в официальной группе компании "Samsung Украина" в Facebook. Пользователи при включении телевизоров наблюдали сообщение "This TV is not fully functional in this region" (перевод с англ. "Не все функции этого ТВ работают в данном регионе").

Как снять блокировку

В случае, если телевизор Samsung все-таки ввезен через "серый" канал в Украину и не имеет код UA в имени, устройство может работать некорректно. Пользователи уже нашли решение - разблокировать телевизор, используя VPN с IP-адрес страны, в которой был приобретен телевизор.

1. Разблокировать телевизор можно при помощи пультов с голосовым управлением.

2. Также можно снять блокировку через инженерное меню настроек смарт телевизоров и подключение VPN.

Чтобы разблокировать Smart-Hub в телевизорах Samsung потребуется обычный (кнопочный) пульт, потому что нужно изменить некоторые настройки в сервисном меню. При выключенном телевизоре нужно по очереди нажать следующую комбинацию клавиш (info, setting, mute, и включение телевизора. Скорость ввода должна быть не сильно медленной).

Или другой способ, Mute потом цифры 119 и ОК. Должно появиться одно из меню. Дальше нажимаем кнопки 1234 и должно появится сервисном меню.

Если данного пульта нет, можно использовать смартфон с ИК портом. Для этого, нужно на телефон установить приложение "RCoid Free" из Play Market. В приложении добавляем пульт (S - Samsung - any TV since 2008). Далее включаем телевизор, с телефона через "RCoid" нажимаем "info" затем "factory" чтобы попасть в расширенное сервисное меню, дальше можно пользоваться обычным пультом, приложение больше не нужно.

В сервисном меню заходим в раздел Options. Перед изменением настроек в Options, нужно перейти в MRT Options и сделать фотографии существующих настроек, чтобы все вернуть назад, если что-то пойдет не так.

Изменяем данные настройки на примере телевизора Samsung модели QE55Q9:

В Options заходим в Local Set. EU меняем на EU_RS_AFR В Options идём в MRT Options и выставляем: Language Set – CIS; Region – PANUERO; PnP language – Rus; WIFI Region - Q Далее, ВЫКЛ-ВКЛ телевизор - и вуаля. Нет блокировки региона.

3. Третий верный способ - сменить регион или иными словами сделать подмену IP. При этом пользователей предупреждают, что такие манипуляции они производят на свой страх и риск.

В видеоролике есть инструкция, как это сделать:

Разблокировка Smart Hub через подмену IP. Регион - Франция:

Разблокировка Smart Hub через подмену IP. Регион - Польша:

