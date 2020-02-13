О Хиллари, Трампе, Порошенко и Манафорте: Главный свидетель против главы НАБУ Надейко рассказал, о чем говорил

Над главой Национального антикоррупционного бюро Артемом Сытником сгущаются тучи. В ближайшее время парламент может рассмотреть вопрос о его увольнении. 216 депутатов уже подписались под проектом соответствующего постановления. Сам Сытник заявляет, что вся это месть со стороны Авакова и Коломойского за дела возбужденные против сына главы МВД и по "Приватбанку". "Страна" встретилась с главным свидетелем по делу Сытника Николаем Надейко и узнала новые детали.

Между тем, непосредственным поводом для отставки главы НАБУ стало то, что Сытник попал в реестр коррупционеров, "забыв" указать в декларации дорогой отдых, который оплатили другие люди. Из судебного допроса главного свидетеля по этому делу Николая Надейко стало известно, что главный антикоррупционер отдыхал на широкую ногу в охотничьем хозяйстве "Полесье-Сарны".

Чиновнику накрывали богатый стол с элитными спиртными напитками и деликатесами, организовали "культурную программу" с фейерверками и катанием на квадрациклах. А платил за все Надейко. Как заявил он на суде, каждый раз отдых Сотника обходился в кругленькую сумму — до 100 тысяч гривен.

Но из протоколов допросов Надейко, которые стали доступны СМИ, не совсем понятны многие детали. К примеру, какая роль самого Надейко в этом деле. И какой ему был резон платить со своего кармана за отдых Сытника. Также интересна его возможная роль в появлении записей нардепа Борислава Розенблата, на которых Сытник откровенничает с неким "Колей" о том, как на президентских выборах в США помогал Хиллари Клинтон, публикуя записи о Поле Манафорте из "черной бухгалтерии Партии Регионов".

"Принимал, как должное"

В своих показаниях Надейко подробно рассказал о том, как организовал шикарный отдых для Артема Сытника. Сама организация досуга главного антикоррупционера проходила через дядю Надейко, у которого хорошие связи с владельцами базы «Полесье-Сарны». Он договаривался об аренде домика и банкете. Но платил за все сам Надейко. И каждый раз отдых Сытника обходился до 100 тысяч гривен, а всего в протоколе допроса Надейко говорится о пяти таких "мероприятиях".

На вопрос суда откуда такая щедрость, Надейко отвечал: "Он (Сытник - Ред) просит меня организовать отдых. Просто не могу отказать своему другу. Он и его семья – мои гости".

Но из материалов допроса Надейко не совсем понятно как связаны глава НАБУ Артем Сытник и Николай Надейко, и почему последний согласился оплачивать дорогой отдых столичного чиновника.

Как рассказал нам сам Надейко, с Сытником он знаком еще с 2016 года. Тогда их свел знакомый (кто именно Надейко не говорит), и не просто так. Как раз в то время на НАБУ шли атаки. Сам Сытник заявлял в СМИ, что это происки "коррумпированной элиты", которая хочет помешать расследованиям. Но на самом деле, по словам Надейко, в ведомстве тогда царила не лучшая атмосфера — расследователи реально опасались за свою безопасность.

У Надейко же на то время, по его словам, были связи среди добровольцев и он мог при необходимости "собрать человек 500" и привести их под стены НАБУ в качестве "группы поддержки". Именно под такие договоренности его и представили Сытнику.

Но силовое вмешательство тогда не понадобилось. Вместо этого Сытник стал давать Надейко разного рода личные поручения, к примеру, по ремонту авто, встрече людей и т.д.

Первый уикэнд для Сытника Надейко организовал даже не в охотничьем хозяйстве "Полесье-Сарны", а в частном загородном особняке своего друга возле Дубно в Ровненской области. А уже потом была база "Полесье-Сарны".

Сытник, по словам Надейко, сам просил организовать ему отдых, на который приезжал с женой, а иногда с друзьями и кумовьями.

О подробностях отдыха Сытника с разбитыми квадроциклами и элитным спиртным, лившемся рекой, "Страна" уже подробно писала. Нам Надейко подтвердил показания, которые он давал в суде, добавив в них разве что эмоциональную составляющую. В частности, рассказал, что Сытник, как выпьет, всегда хвастался своей должностью и рассказывал, что его все бояться, в том числе, тогдашний генпрокурор Юрий Луценко и президент Петр Порошенко. Причем, на эти темы никто первым с Сытником не заговаривал, он поднимал их сам.

Надейко подтвердил, что всегда платил за Сытника, а тот ни разу не предложил вернуть ему деньги или, скажем, подготовить чеки для отчетности. "Даже на новогодние праздники не расплатился с официантами за то, что выдернули их из дома. Я дал им по 100 долларов чаевых", — говорит Надейко.

Николай Надейко платил за все, так как, по его словам, ему льстило, что у него есть такой высокопоставленный друг. Об этом также знало все окружение Надейко, что придавало ему вес в глазах друзей и знакомых.

"Просил в долг то 50 тысяч гривен, то 3 тысячи долларов"

Но, как рассказал нам Надейко, платил он не только за отдых Сытника в "Полесье-Сарны". Сытник, по его словам, несколько раз одалживал у него деньги — то 50 тысяч гривен, то 3 тысячи долларов. Вернуть их главный антикоррупционер "забыл", а сам Надейко о долге не напоминал.

Это уже не говоря о различных одолжениях "по мелочам".

"Никогда не предлагал вернуть. Его жена Аня как-то сказала, что неудобно, но разговор замяли", — говорит Надейко.

По его подсчетам, в общей сложности дружба с Сытником стоила ему не менее 700 тысяч гривен.

И это не говоря о различных поручениях. Так, Надейко рассказал, как Сытник поручил ему встретить знакомых из Крыма.

"Встретили на границе с Крымом, но уже на нашей территории. Супружеская пара, как я понял из разговора, везли Сытнику деньги, по всей видимости, за проданный участок в Крыму. Что за участок и за сколько его продали не знаю, не спрашивал. Эти люди, скорее всего, были посредниками при сделке, какие-то его друзья. Ночевали у Сытника, а на следующий день он отвозил их в аэропорт", — рассказал Надейко (в свое время СМИ писали о сделке семьи Сытника по участку в Крыму, который его жена в 2017 году сначала оформила на себя по российскому законодательству, а затем продала за 900 тысяч российских рублей).

Различных поручений от Сытника становилось все больше, а его отношение к их "дружбе" Надейко нравилось все меньше.

"Относился как к обслуживающему персоналу", — говорит он.

"Скажи им, что я все вернул"

Вызов в генпрокуратуру стал для Надейко полной неожиданностью. Повестки получили также работники "Полесье-Сарны", из чего Надейко понял, что вопрос может касаться Сытника. Поэтому Надейко, по его словам, спросил у Сытника, что им делать, идти ли на допрос и что там говорить. На что Сытник лишь махнул рукой и сказал: "Не парься". То есть, по словам Надейко, изначально тот не воспринял расследование всерьез.

И занервничал только после показаний Надейко, когда тот рассказал, что оплачивал отдых Сытника.

"Сытник начал говорить, чтобы я опроверг свои показания и сказал, что он мне все деньги потом вернул. Также потом через своих людей начал меня обвинять, что я его оговорил. Но я готов в любой момент пройти проверку на полиграфе", — говорит Надейко.

Особенно Сытник занервничал после того, как нардеп Борислав Розенблат обнародовал пленки с записями, на которых человек с голосом похожим на голос Сытника рассказывает "Коле" о своей роли в президентских выборах 2016 года в США. И как он помогал Хилари Клинтон.

"Я ему тоже, ну, не ему, а Хиллари помогал... Трамп он же как. У него внутренний вопрос доминируют над внешним, а у Хиллари все как бы, это из тех политиков, они гегемония в Америке и в мире. Для нас это как бы лучше, а для американцев лучше то, что Трамп делает ... Я когда черную бухгалтерию расследовал, мы же обнародовали данные Манафорта, которого посадили. Манафорт это же был руководителем штаба Трампа", — говорилось на аудиозаписи. Скорее всего, запись была сделана именно на базе "Полесье-Сарны", где Сытник в компании Надейко праздновал новый 2019 год.

Надейко подтвердил "Стране", что такой разговор действительно был.

После "слива" записи генпрокурор Юрий Луценко заявил о начале расследования данных фактов Генпрокуратурой. 7 мая 2019 года Генпрокуратура вызвала директора НАБУ Артема Сытника на допрос в рамках производства ГБР о его возможном вмешательстве в выборы президента США в 2016 году.

Сам Сытник, по словам Надейко, обвинял того в организации записи. И "заслал" Надейко, по подозрению Сытника, Арсен Аваков.

Но Надейко говорит, что с Аваковым вообще не знаком, и ни в чем подобном не участвовал.

"Если бы я хотел записать, мог бы давно это сделать. Он постоянно, как выпьет, говорил и о Хилари, и о Трампе, и о Порошенко. Я в этих вопросах не сильно разбираюсь, поэтому особо не вникал", — рассказал нам Надейко. По его мнению, запись организовала СБУ. "Но Сытник сам виноват, потому что всегда на застольях обсуждал политику, хотя его никто не провоцировал, и никаких вопросов на эту тему не задавал", — говорит Надейко.