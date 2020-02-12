Samsung о блокировке "умных" функций в телевизорах: мы не можем гарантировать роботу устройств в регионе, для которого они не были предназначены

Samsung о блокировке "умных" функций в телевизорах: мы не можем гарантировать роботу устройств в регионе, для

Українські Новини

С января 2020 года пользователи телевизоров Samsung из Украины, России и Молдовы стали замечать, что у их устройств пропал ряд смарт-функций. Например, при попытке захода в Интернет через телевизор на экране появлялась надпись This TV is not fully functional in this region.

Это связано с тем, что покупатели, желая того или нет, приобретали "серую" технику, которая, как им объяснили в компании, может не поддерживать определенные функции, если используется не там, где должен быть реализован товар.

Українські Новини связались с пресс-службой Samsung Electronics Украина и расспросили ее о ситуации с блокировкой у украинских пользователей.

Сколько всего с начала года поступило жалоб о блокировке телевизоров в Украине?

Статистика таких обращений не ведется, поэтому мы не можем сказать точные данные.

Когда началась блокировка?

Блокировка не совсем верное слово, так как использование Smart Hub\Smart TV в телевизорах из регионов/стран, для которых они не предназначены, не было возможно и ранее в связи с техническими ограничениями и лицензионными соглашениями. Однако компании, которые завозили такие устройства, при помощи изменения заводских настроек через сервисное (инженерное) меню, которое закрыто для пользователей, и так называемой “перепрошивки” меняли изначальные технические параметры устройств, установленные производителем. То есть изначально в таких устройствах Smart Hub\Smart TV не был доступен в странах, для которых устройство не было произведено.

В связи с чем это происходит, когда компания снимет ограничения и снимет ли вообще?

Мы не можем гарантировать роботу устройств в регионе, для которого они не были изначально предназначены и сертифицированы производителем, поэтому всем нашим покупателям мы рекомендуем приобретать телевизоры, которые изначально произведены для нашего региона. Такие телевизоры были официально импортированы, на них выдан сертификат соответствия техническим регламентам, при этом они не подвергались “перепрошивке”. Устройства для нашей страны можно отличить по украинскому языку в маркировке модели, латинским буквам UA в конце полного модельного кода, например QE65Q67RAUXUA, а также по наличию национального знака соответствия ("трилистник"). Вся эта информация, включая полный код модели, содержится на заводской наклейке на задней панели телевизора, а также на упаковке.

Что в таком случае делать покупателю?

Сервисные центры Samsung могут диагностировать устройство и предложить возможные решения. Для этого мы рекомендуем покупателям обращаться на нашу горячую линию 0-800-502-000, а также в авторизированные сервисные центры Samsung.

Как вы оцениваете объем рынка серой бытовой техники, в частности телевизоров, в Украине? Какая ее доля?

Очень сложно оценить рынок неофициально импортированной техники, так как официальных данных по нему, к сожалению, нет в виду его нелегальности в целом.

Какие еще шаги вы предпринимаете для борьбы с тенью?

Наша цель - это предоставление высокого качества продукции и сервиса нашим покупателям, поэтому наша главная задача многие годы - информирование покупателя о том, как определить и отличить официально импортированные устройства Samsung для того, чтобы получить все преимущества от их использования: корректную роботу, локализированные сервисы, периодические обновления, официальную гарантию от производителя, пост гарантийное обслуживание и т.д.

Насколько в прошлом году выросли продажи телевизоров в Украине, в частности производства вашей компании? Сколько было продано в 2019?

По нашей экспертной оценке рост рынка телевизоров в Украине в 2019 году составил +14% в деньгах.