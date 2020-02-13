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13 февраля 2020, четверг, 13:41 34
Общество 2020-02-13T14:45:02+02:00
Українські Новини
В ПЦУ заявили, что святой Валентин влюбленным не покровительствует и предложили отмечать праздник летом

В ПЦУ заявили, что святой Валентин влюбленным не покровительствует и предложили отмечать праздник летом

Ольга Фандорина
День Святого Валентина, Епифаний, ПЦУ, Церковные праздники
Епифаний 5 января 2019 в Стамбуле. Фото пресс-служба Президента
Епифаний 5 января 2019 в Стамбуле. Фото пресс-служба Президента

Православная церковь Украины развеяла миф о Святом Валентине и призывает граждан праздновать День всех влюбленных 12 августа. Об этом пресс-служба ПЦУ сообщила в Facebook.

В сообщении говорится, что католики вспоминают память Валентина 14 февраля. Но не в общем календаре, где в этот день чествуют святых Кирилла и Мефодия, а в "Римском мартирологе", где указаны местные дни памяти. Православные же отмечают этот день 12 августа.

В ПЦУ также добавили, что праздник, который отмечают 14 февраля как день влюбленных, на самом деле "не соответствует фактам из реальной жизни святого Валентина".

"В соответствии с одной из самых популярных легенд, святой Валентин "венчал влюбленные пары несмотря на запрет жестокого императора Клавдия II". Якобы правитель считал, что мужчины, которые не имеют жен и детей, будут лучшими воинами. Однако эта легенда содержит значительную ошибку в хронологии событий, ведь во времена жизни святого Валентина в III веке вообще еще не существовало особого обряда церковного венчания" , - указывают в церкви.

Уточняется, что тогда церковь считала законным тот брак, который "заключался в соответствии с гражданским законом и который закреплялся христианами через совместное причастие и объявление перед членами общины".

"Стоит также заметить, что Папа Геласий канонизировал святого Валентина в 496 году и посвятил ему день памяти память 14 февраля. Вероятно, это было сделано для того, чтобы вытеснить языческое празднество, которое отмечалось в Риме в те времена и сопровождалось жертвоприношениями в честь плодовитости и материнства. Поэтому массовая культура, собственно, сочетающая память христианского святого с языческими мотивами, которые были распространены ранее, а впоследствии превратила это еще и в коммерцию, побуждая покупать подарки", - отмечается в сообщении.

В ПЦУ указывают, что православной церковью чествуются несколько святых с именем Валентин. Вероятно, что святой, который упоминается в массовой культуре 14 февраля, известен в церковном календаре как святой Валентин Интерамский (Итальянский). Он, вероятно, жил в итальянском городе Терни в III веке и был казнен 269 года.

"Мы, в Православной церкви Украины, призываем посвящать истинной любви каждый день, проявляя ее к ближним в своих благих делах, вместо того, чтобы дарить символические материальные подарки один раз в году", - сообщили в ПЦУ.

Тем временем, приближается День Святого Валентина-2020: лучшие поздравления и валентинки для любимых.

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