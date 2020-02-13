"Киевтеплоэнерго" повысило тариф на тепло за январь на 5%

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" повысило тариф на теплоснабжение за январь по сравнению с декабрем на 5% до 1 356,62 гривен\/Гкал. Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации, передают Українськi Новини. Базовый тариф, утвержденный на отопительный сезон 2019\/2020 составил 1 654,41 грн\/Гкал. В декабре "Киевтеплоэнерго" снизило тариф на тепло на 22% до 1 290,44 грн\/Гкал. В январе "Киевтеплоэнерго" увеличило тариф до 1 356,62 грн\/Гкал. При этом предприятие отмечает, что в январе тариф на тепло ниже на 18% по сравнению с базовым тарифом. Предприятие объясняет повышение начислений в платежках за январь по сравнению с декабрем снижением среднемесячной температуры в январе на 2% (по сравнению с декабрем) и соответствующим увеличением объемов потребления тепла зданиями. Так средняя температура воздуха в декабре составила +2,7 градусов, в январе +0,8 градусов. Также отмечается, что начисление за отопление проводятся согласно показаниям домовых счетчиков, которые "Киевтеплоэнерго" фиксирует в последнюю декаду каждого месяца (с 20-го числа до последнего дня месяца). От того, когда были зафиксированы показания счетчика, также зависит начисление в платежках. Так в декабре 2019 года показания были зафиксированы по состоянию на 23 число, в январе 2020 года - по состоянию на 28-е. Таким образом, в расчет берется не календарный месяц, а количество дней от и до фиксации показаний счетчиков в обоих месяцах. Как сообщали Українські Новини, "Нефтегаз" снизил на февраль цены на газ для промпотребителей. Также Оржель заявил, что цена на природный газ для населения в 1-м квартале 2020 года будет ниже 8,55 тыс. гривен\/тыс. куб. м.