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13 февраля 2020, четверг, 16:05 54
Экономика 2020-02-13T16:07:45+02:00
Українські Новини
"Киевтеплоэнерго" повысило тариф на тепло за январь на 5%

"Киевтеплоэнерго" повысило тариф на тепло за январь на 5%

Анна Рудык
Киевтеплоэнерго, Отопление, цены на газ, Тарифы на тепло
Отопление. Фото: nashemisto
Отопление. Фото: nashemisto

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" повысило тариф на теплоснабжение за январь по сравнению с декабрем на 5% до 1 356,62 гривен/Гкал.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской государственной администрации, передают Українськi Новини.

Базовый тариф, утвержденный на отопительный сезон 2019/2020 составил 1 654,41 грн/Гкал.

В декабре "Киевтеплоэнерго" снизило тариф на тепло на 22% до 1 290,44 грн/Гкал.

В январе "Киевтеплоэнерго" увеличило тариф до 1 356,62 грн/Гкал.

При этом предприятие отмечает, что в январе тариф на тепло ниже на 18% по сравнению с базовым тарифом.

Предприятие объясняет повышение начислений в платежках за январь по сравнению с декабрем снижением среднемесячной температуры в январе на 2% (по сравнению с декабрем) и соответствующим увеличением объемов потребления тепла зданиями.

Так средняя температура воздуха в декабре составила +2,7 градусов, в январе +0,8 градусов.

Также отмечается, что начисление за отопление проводятся согласно показаниям домовых счетчиков, которые "Киевтеплоэнерго" фиксирует в последнюю декаду каждого месяца (с 20-го числа до последнего дня месяца).

От того, когда были зафиксированы показания счетчика, также зависит начисление в платежках.

Так в декабре 2019 года показания были зафиксированы по состоянию на 23 число, в январе 2020 года - по состоянию на 28-е.

Таким образом, в расчет берется не календарный месяц, а количество дней от и до фиксации показаний счетчиков в обоих месяцах.

Как сообщали Українські Новини, "Нефтегаз" снизил на февраль цены на газ для промпотребителей.

Также Оржель заявил, что цена на природный газ для населения в 1-м квартале 2020 года будет ниже 8,55 тыс. гривен/тыс. куб. м.

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"Киевтеплоэнерго" повысило тариф на тепло за январь на 5%
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