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13 февраля 2020, четверг, 13:13 63
Президент 2020-02-13T13:13:32+02:00
Українські Новини
Богдан признался, что поездка в Оман была частной и за счет Зеленского

Богдан признался, что поездка в Оман была частной и за счет Зеленского

Ольга Фандорина
Владимир Зеленский, Андрей Богдан, официальный визит, Визит в Оман
Андрей Богдан. Фото: пресс-служба Президента
Андрей Богдан. Фото: пресс-служба Президента

Поездка президента Владимира Зеленского в Султанат Оман не была официальным визитом, не имела официального статуса, а осуществлялась с частной целью и за собственные средства. Об этом сообщает "Главком" со ссылкой на ответ экс-главы Офиса президента Андрея Богдана.

"Организационно-протокольное обеспечение президента Украины в Оман не проводилось, делегация не предусматривалась. Относительно проживания президента в пятизвездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel, его перелета вместе с женой в Оман рейсовым самолетом, а также суммы, которую он заплатил за перелет и проживание в гостинице, заметим, что частное путешествие предусматривает расходы на нее, а вся остальная запрашиваемая информация будет обнародована в декларации президента в соответствующий законодательству срок", - сообщили в Офисе президента.

Как сообщали Українські Новини, Госуправделами ни копейки не потратило на "рабочий" рождественский визит Зеленского в Оман и даже самолет не посылало.

Напомним, 5 января средства массовой информации сообщили, что Зеленский с семьей покинул Украину для отдыха в Омане. Зеленский отдыхал на побережье Оманского залива близ Маскат (столицы страны), проживая в 5-звездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel.

После упомянутой публикации в СМИ Офис Президента (ОПУ) заявил, что Зеленский прибыл в Оман за свой счет для встреч с властями на высшем уровне. А также опубликовал фотографии встречи Зеленского с министром иностранных дел Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.

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