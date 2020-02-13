Смолий в январе трижды получил зарплату на общую сумму в 0,6 млн гривен

Глава Национального банка Яков Смолий в январе три раза декларировал получение зарплаты на общую сумму 597,870 тыс. гривен.

Об этом свидетельствуют данные его деклараций, передают Українські Новини.

В частности, 31 января Смолий задекларировал получение 217,285 тыс. гривен, а также 255,423 тыс. гривен в качестве доходов от предоставления в аренду имущества (арендатор – ООО "Медицинский центр Святой Параскевы").

28 января Смолий задекларировал получение 180,585 тыс. гривен зарплаты, а также 105,942 тыс. гривен от сдачи в аренду имущества (арендатор – ООО "Принтек Украина Эл. Эл. Си.).

15 января, согласно декларации, Смолий получил 200 тыс. гривен зарплаты.

3 февраля глава НБУ получило проценты в 370 тыс. гривен по вкладу в Укрэксимбанке.

Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада назначила Якова Смолия на должность главы Национального банка 15 марта 2018 года.

Смолий являлся исполняющим обязанности главы НБУ после того, как Гонтарева подала в отставку и ушла в отпуск в мае 2017 года.

Он занимал должность замглавы НБУ с апреля 2014 года.

Напомним, НАБУ открыло дело против Смолия.

Также он заявляет, что не получал от НАПК результаты проверки его деклараций.