Смолий в январе трижды получил зарплату на общую сумму в 0,6 млн гривен

Глава Национального банка Яков Смолий в январе три раза декларировал получение зарплаты на общую сумму 597,870 тыс. гривен. Об этом свидетельствуют данные его деклараций, передают Українські Новини. В частности, 31 января Смолий задекларировал получение 217,285 тыс. гривен, а также 255,423 тыс. гривен в качестве доходов от предоставления в аренду имущества (арендатор – ООО "Медицинский центр Святой Параскевы"). 28 января Смолий задекларировал получение 180,585 тыс. гривен зарплаты, а также 105,942 тыс. гривен от сдачи в аренду имущества (арендатор – ООО "Принтек Украина Эл. Эл. Си.). 15 января, согласно декларации, Смолий получил 200 тыс. гривен зарплаты. 3 февраля глава НБУ получило проценты в 370 тыс. гривен по вкладу в Укрэксимбанке. Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада назначила Якова Смолия на должность главы Национального банка 15 марта 2018 года. Смолий являлся исполняющим обязанности главы НБУ после того, как Гонтарева подала в отставку и ушла в отпуск в мае 2017 года. Он занимал должность замглавы НБУ с апреля 2014 года. Напомним, НАБУ открыло дело против Смолия. Также он заявляет, что не получал от НАПК результаты проверки его деклараций.