Смертоносный шторм сменит ураганный циклон: синоптик предупредила об опасной погоде в Европе

В то время, как смертоносный как шторм "Ciara" в Европе унес жизни уже 8 человек, на Украину надвигается циклон Sabine, который расположился далеко на севере.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, циклон Tomris снова поливать дождями и сбивать штормовыми ветрами граждан Великобритании, Франции, Нидерландов, Бельгии и Германии.

В Украину же придет циклон Sabine, который расположился далеко на севере.

"13 февраля, будет преобладать в Украине влажная погода, с периодическим небольшим мокрым снегом. На Западе и Юге - преимущественно без осадков, лишь в Карпатах - снег, в Крыму - дождь", - пишет она.

Синоптик отмечает, что 13 февраля в Украине будет плюсовая температура, вплоть до 8 градусов тепла.

"В Киеве 13-го февраля будет много тюльпанов, орхидей в горшках и простых ивовых котиков, китайских красных пластиковых сердечек, местами небольшие осадки, сильный западный ветер и около +3, +4 градуса", - написала она.

В дальнейшем ветряная, влажная и относительно теплая погода будет преобладать в Украине.

Как сообщали Українські Новини, ранее синоптики рассказали о погоде на всю зиму.

Также синоптики сделали аномальный прогноз на всю весну-2020 с морозами в апреле и рекордной жарой в мае, а народный синоптик дал прогноз для Украины на весь 2020

Также, согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.