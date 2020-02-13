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13 февраля 2020, четверг, 15:33 47
Общество 2020-02-13T15:33:29+02:00
Українські Новини
Дубилет хочет посчитать жителей Крыма и Донбасса со спутников

Дубилет хочет посчитать жителей Крыма и Донбасса со спутников

Ольга Фандорина
ОРДЛО, Аннексия Крыма, Дмитрий Дубилет, Перепись населения
Дмитрий Дубилет. Фото: Instagram: dubilet
Дмитрий Дубилет. Фото: Instagram: dubilet

В рамках переписи населения жителей Крыма и временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей планируют считать при помощи спутниковой съемки. 

Об этом в эфире "Украинского радио" сообщил министр Кабмин Дмитрий Дубилет. 

По словам Дубилета, члены правительства уже проводили встречу с представителями ООН, которые будут помогать реализовывать этот проект. Спутниковая съемка - это довольно сложно. Пока что непонятно, насколько точны данные, полученные таким путем. 

Пока что окончательного решения, как будет проводиться перепись населения, в правительстве нет. Дмитрий Дубилет надеется, что за 1-2 месяца они завершат свое исследование, смогут сделать оценку по отдельным населенным пунктам и поймут, насколько точной она будет.

Также обсуждается возможность объединения процесса переписи населения с выдачей id-карты или электронных цифровых подписей, чтобы люди могли получить инструменты для пользования электронными услугами.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет министров в феврале-марте продолжит проводить оценку численности украинцев.

По данным переписи, Численность населения Украины по состоянию на 1 декабря 2019 года составляет 37 289,4 тыс. человек.

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