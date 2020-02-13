Мендель в январе заработала больше Богдана, а Ермак – вообще ничего

Пока Президент Владимир Зеленский в 2019 зарабатывал меньше подчиненных и не получил премию по итогам года, в январе заработная плата его помощнику Андрею Ермаку, который теперь возглавляет Офис Президента, не начислялась вообще, у на то время руководителя Офиса Андрея Богдана составила 33,4 тыс. гривен, а у пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель - 52,5 тыс.

Об этом говорится в ответе Государственного управления делами на запрос Українських Новин.

"Заработную плату Президенту Украины Зеленскому В. А. в январе 2020 года начислено в размере должностного оклада – 28 000 гривен. Других составляющих заработной платы (надбавок, премий и т.п.) Президенту Украины не установлено", - сказано в нем.

Поскольку налоги и сборы из начисленной главе государства суммы составили 5 460 гривен, то выплачено Зеленскому за январь было 22 540 гривен зарплаты.

"Руководителю Офиса Президента Украины Богдану А. И. в январе 2020 года начислено заработную плату в сумме 33 435 гривен", - сказано в ответе.

В частности, должностной оклад Богдана составил 12,9 тыс. гривен, надбавка за интенсивность труда – 10,3 тыс., надбавки за выслугу лет и работу в условиях режимных ограничений – 6 тыс., а другие выплаты (премия, индексация денежных доходов) – 4,2 тыс.

Выплаченная Богдану после уплаты налогов сумма составила 26,9 тыс. гривен.

Примерно такими же были январские зарплаты заместителей Богдана.

Меньше было начислено только Юлии Ковалив – 28,6 тыс. гривен и Кириллу Тимошенко – 30,4 тыс.

В свою очередь первый заместитель руководителя Офиса Сергей Трофимов заработал 33,5 тыс. гривен за январь, а заместители Юрий Костюк и Андрей Смирнов – 34,3 тыс., Анна Коваленко – 35,2 тыс., а Игорь Жовква – 40 тыс.

В то же время Ермак, пребывая в январе в должности помощника Зеленского, зарплату не получал вообще.

"В январе 2020 года заработная плата помощнику Президента Украины Ермаку А. Б. не начислялась", - говорится в ответе.

При этом зарплата Мендель за январь была выше, чем у руководства Офиса Президента и почти в два раза выше зарплаты самого Зеленского.

"Общая сумма заработной платы пресс-секретаря Президента Украины Мендель Ю. В. за январь 2020 года составляла 52 531 гривну", - сказано в ответе.

Так, ее должностной оклад составил 18,5 тыс. гривен, надбавка за интенсивность труда – 14,8 тыс., а другие выплаты (за время служебных командировок и премия) – 19,3 тыс.

С вычетом налогов выплаченная Мендель сумма составила 42,3 тыс. гривен.

Как сообщали Українські Новини, вчера, 11 февраля, Зеленский уволил Богдана и назначил Ермака главой Офиса Президента.

При этом еще летом в ответ на петицию об увольнении Богдана Зеленский заявил, что уже уволил его.

Ермак после смены Богдана не намерен менять заместителей.