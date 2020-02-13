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13 февраля 2020, четверг, 11:54 66
Экономика 2020-02-13T11:54:50+02:00
Українські Новини
Приватбанк в прошлом году увеличил прибыль почти в три раза

Приватбанк в прошлом году увеличил прибыль почти в три раза

Ольга Фандорина
Прибыль, Банки Украины, НБУ, Приватбанк

В 2019 году Приватбанк увеличил прибыль в 2,8 раза до 32,6 млрд гривен против 2018 года (11,7 млрд гривен прибыли).

Об этом свидетельствуют данные Национального банка, передают Українські Новини.

Прибыль Приватбанка по итогам прошло года составила 32 609,22 млн гривен.

На 1 января текущего года чистые активы банка составили 314 105,943 млн гривен, кредитный портфель - 61 033,321 млн гривен, средства клиентов (физлиц и юрлиц) – 231 386,432 млн гривен, средства физлиц – 181 013,289 млн гривен.

2018 год Приватбанк закончил с прибылью 11,67 млрд гривен.

Как сообщали Українські Новини, перевод из-за границы теперь можно получить сразу на карту: Приватбанк ввел новый сервис.

Тем временем, Гончарук и ЕС договорились ни за что не возвращать Приватбанк Коломойскому.

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