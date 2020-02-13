Сегодня Игорю Коломойскому исполняется 57 лет

Сегодня Игорь Коломойский, который незадолго до Нового 2020-года возглавил набсовет ТРК "Студия 1+1", празднует свой день рождения. Олигарху исполняется 57 лет.

Игорь Коломойский родился 13 февраля 1963 года в г. Днепропетровске (Днипро).

Украинский олигарх, предприниматель-миллиардер, политический и общественный деятель.

Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы "Приват", представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.

Занимает шестое место в рейтинге самых богатых людей Украины (2018) с состоянием в 1 млрд долларов.

Председатель Днепропетровской областной государственной администрации (2 марта 2014 — 24 марта 2015).

Президент Объединённой еврейской общины Украины, вице-президент Федерации футбола Украины, член Попечительского совета еврейской общины Днепропетровска, бывший глава и член до 2011 года Европейского совета еврейских общин, президент Европейского еврейского союза (EJU). С 1995 года имеет гражданство Израиля, о чём заявил в Лондонском арбитражном суде в 2007 году, и Кипра, что он сам подтвердил "Радио Свобода".

Как сообщали Українські Новини, многомиллиардные долги Коломойского признаны недействительными, но Приватбанк хочет обжаловать решение суда. Тем временем, в Евросоюзе заявили, что могут перестать помогать Украине из-за Коломойского.

NYT писал, что Коломойский предложил отказаться от МВФ и наладить отношения с Россией.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что хочет предложить Коломойскому отдать большую сумму на социальные проекты и восстановление Донбасса, а если он откажется, то он не боится потерять поддержку его телеканала и самого олигарха.