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12 февраля 2020, среда, 07:00 79 Новости дня
Общество 2020-02-12T07:00:02+02:00
Українські Новини
Отставка Богдана. Ахметов на допросе

Отставка Богдана. Ахметов на допросе

Денис Иванеско
Нефтегаз, Юрий Витренко, Андрей Коболев, Кабмин, Алексей Гончарук, Газпром, Владимир Зеленский, Богдан Андрей, Андрей Ермак, нормандский формат, Ангела Меркель, Макрон, Шулявский мост, Виталий Кличко, Ринат Ахметов, НАБУ, Главное за день

Почитайте, как исполнительный директор "Нефтегаза" Юрий Витренко "ноет" на весь Фейсбук о невыплаченной ему космической премии. Публично унижается, и просит Коболева заплатить. Обвиняет "Нефтегаз" в грубых нарушениях трудового договора. Позорное поведение, как для человека, называемого одним из кандидатов в премьер-министры. Тем более, что часть своей гигантской премии он уже получил в 2018 году, когда 15 начальников Нефтегаза получали по 3,7 млн в месяц. Это больше, чем зарплата президента США.  

 
По всей видимости, ни Витренко, ни другие начальники Нефтегаза мегапремии больше не получат. Вот копия письма от Кабмина в набсовет Нефтегаза с просьбой не выплачивать премии. Гончарук ставит под сомнение саму причину выплаты – победу над Газпромом. По его мнению, выплат от русских добился Зеленский, а не Витренко с Коболевым.
 
Сенсация дня. Зеленский уволил Богдана и назначил на его место Ермака. Богдан ушел "по собственному желанию". О причинах говорят разное: конфликт с Ермаком;  усталость от строгой госслужбы при большом жизнелюбии Богдана; вызывающее поведение, которое мешало коммуникациям в команде. У Зеленского поблагодарили Богдана за работу, скрыв истинную причину кадровой ротации. Андрей Ермак довольно близок к Зеленскому. Именно он обеспечил два успешных обмена пленными, Парижский саммит в Нормандском формате, а также прямые коммуникации с Меркель и Макроном. Многие ожидают активизации мирного диалога с Россией. У Ермака там надежный коммуникатор – зам главы администрации Путина Дмитрий Козак, который лишь усилил свои позиции после отставки Суркова. Позиции Гончарука и Рябошапки, как креатур лично Богдана, который прикрывал их аппаратно, при этом ослабнут. Им придется заново доказывать свою эффективность Ермаку и президенту.
 
Шулявский мост в Киеве со временем ремонта дорожает, как хорошее вино. Новая стоимость превысит 1 млрд грн.
 
Кличко неожиданно ушел в отпуск, прихватив с собой первого зама и еще одного заместителя. Интересно, ему кто-нибудь говорил, что заместители и предназначены замещать его в его же отсутствие? Вернется киевский мер лишь после Дня влюбленных.
 
Самый богатый украинец и олигарх Ринат Ахметов сегодня был замечен в НАБУ. После того, как журналисты подняли шум, пресс-служба бизнесмена решила объяснить, что он был на допросе как свидетель, а не то, что вы подумали. Недавно Ахметов купил одну из самых дорогих вилл в Европе – бывшего короля Бельгии на Лазурном побережье Франции – за 200 млн евро. А директор НАБУ известен своей привычкой отдохнуть за чужой счет, за что по решению суда уже попал в Реестр коррупционеров.
 
Вы удивитесь, но сегодня Порошенко снова не пришел на допрос в ГБР. У него давно нет неприкосновенности, хотя и закреплена госохрана. Но силовики никак не решаются привести его силой, хотя неоднократно грозили.
 
Посмотрите видео, как ведущая российского телеканала рассказывала о повышении льгот в России, но не смогла сдержаться от гомерического хохота.
 
Синоптики обещают сильный ветер и дождь. Рекомендуют остерегаться высоких деревьев и рекламных щитов.  

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