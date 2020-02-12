Отставка Богдана. Ахметов на допросе

Почитайте, как исполнительный директор "Нефтегаза" Юрий Витренко "ноет" на весь Фейсбук о невыплаченной ему космической премии . Публично унижается, и просит Коболева заплатить. Обвиняет "Нефтегаз" в грубых нарушениях трудового договора. Позорное поведение, как для человека, называемого одним из кандидатов в премьер-министры. Тем более, что часть своей гигантской премии он уже получил в 2018 году, когда 15 начальников Нефтегаза получали по 3,7 млн в месяц. Это больше, чем зарплата президента США.



По всей видимости, ни Витренко, ни другие начальники Нефтегаза мегапремии больше не получат. Вот копия письма от Кабмина в набсовет Нефтегаза с просьбой не выплачивать премии. Гончарук ставит под сомнение саму причину выплаты – победу над Газпромом. По его мнению, выплат от русских добился Зеленский, а не Витренко с Коболевым.



Сенсация дня. Зеленский уволил Богдана и назначил на его место Ермака. Богдан ушел "по собственному желанию". О причинах говорят разное: конфликт с Ермаком; усталость от строгой госслужбы при большом жизнелюбии Богдана; вызывающее поведение, которое мешало коммуникациям в команде. У Зеленского поблагодарили Богдана за работу, скрыв истинную причину кадровой ротации. Андрей Ермак довольно близок к Зеленскому. Именно он обеспечил два успешных обмена пленными, Парижский саммит в Нормандском формате, а также прямые коммуникации с Меркель и Макроном. Многие ожидают активизации мирного диалога с Россией. У Ермака там надежный коммуникатор – зам главы администрации Путина Дмитрий Козак, который лишь усилил свои позиции после отставки Суркова. Позиции Гончарука и Рябошапки, как креатур лично Богдана, который прикрывал их аппаратно, при этом ослабнут. Им придется заново доказывать свою эффективность Ермаку и президенту.



Шулявский мост в Киеве со временем ремонта дорожает, как хорошее вино. Новая стоимость превысит 1 млрд грн.



Кличко неожиданно ушел в отпуск, прихватив с собой первого зама и еще одного заместителя. Интересно, ему кто-нибудь говорил, что заместители и предназначены замещать его в его же отсутствие? Вернется киевский мер лишь после Дня влюбленных.



Самый богатый украинец и олигарх Ринат Ахметов сегодня был замечен в НАБУ. После того, как журналисты подняли шум, пресс-служба бизнесмена решила объяснить, что он был на допросе как свидетель, а не то, что вы подумали. Недавно Ахметов купил одну из самых дорогих вилл в Европе – бывшего короля Бельгии на Лазурном побережье Франции – за 200 млн евро. А директор НАБУ известен своей привычкой отдохнуть за чужой счет, за что по решению суда уже попал в Реестр коррупционеров.



Вы удивитесь, но сегодня Порошенко снова не пришел на допрос в ГБР. У него давно нет неприкосновенности, хотя и закреплена госохрана. Но силовики никак не решаются привести его силой, хотя неоднократно грозили.



Посмотрите видео, как ведущая российского телеканала рассказывала о повышении льгот в России, но не смогла сдержаться от гомерического хохота.



Синоптики обещают сильный ветер и дождь. Рекомендуют остерегаться высоких деревьев и рекламных щитов.

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