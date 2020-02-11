Кабмин подтвердил подлинность письма Гончарука к председателю набсовета "Нефтегаза" с просьбой воздержаться от

Кабинет Министров подтвердил подлинность письма премьер-министра Алексея Гончарука к председателю наблюдательного совета Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" с просьбой воздержаться от выплаты премии предправления НАКа Анрею Коболеву до проведения консультаций.

Копию письма Секретариат Кабмина отправил Українським Новинам в ответ на запрос агентства.

Ранее Українські Новини публиковали текст письма, полученного от своих источников.

В письме Гончарук просит рассмотреть возможность пересмотра размера премий руководству "Нефтегаза", отдавая должное важности процедуре премирования в привлечении высокопрофессиональных специалистов, но подчеркивая, что достижение договоренностей с "Газпромом", ставшее основание для начисления премии, стало возможным благодаря высшему политическому руководству страны.

"В то же время в связи с высокой чувствительностью вопроса и с учетом того, что достижение договоренностей с ОАО "Газпром", которое стало основанием для начисления премий руководству Компании, возможно благодаря достигнутым политическим руководством государства договоренностям на межгосударственном уровне, предлагаем рассмотреть пересмотра решений о выплату премий руководству решений о выплате премий руководству Компании", - говорится в письме.

Премьер просит набсовет учесть его рекомендации от и воздержаться от принятия решений по начислению премий руководству "Нефтегаза" до проведения консультаций с правительством, как акционером компании.

Гончарук готов встретится с набсоветом в ближайшее время до очередного заседания набсовета в феврале для обсуждения этого вопроса и просит передать ему информацию об основания для начисления премий руководству "Нефтегаза" и протоколы заседаний набсовета и правления по этому вопросу.

Как сообщало агентство, 17 января Президент Владимир Зеленский поручил Гончаруку урегулировать вопрос зарплат министров и руководителей госкомпаний, а также вопрос с выплатой премий руководству "Нефтегаза" за перечисленные "Газпромом" по решений Стокгольмского арбитража средства.

В начале января исполнительный директор группы "Нефтегаз" Юрий Витренко заявил, что согласно контрактам руководству компании должна быть выплачена премия в размере 1% от 2,918 млрд долларов, полученных от компании "Газпром", то есть 29,18 млн долларов.

В 2018 году председатель правления НАКа Андрей Коболев получил премию в размере 286,5 млн гривен (с учетом премии за победу в Стокгольмском арбитраже в размере 261 млн гривен).

Также Зеленский предложил направить полученные от "Газпрома" деньги на дороги и медицину.