Стоимость ремонта Шулявского моста превысит 1,05 млрд грн

Стоимость реконструкции Шулявского моста в Киеве, который планируют открыть к сентябрю, превысит 1,05 млрд гривен.

Об этом сообщил в интервью интернет-изданию "Экономическая правда"первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник, передают Українськi Новини.

"Проект корректировки сметы объекта находится в "Укргосстройэкспертизе". Новая стоимость путепровода превысит 1,05 млрд гривен, но пока точная сумма неизвестна. Выйдет проект экспертизы - увидим", — сказал Поворозник.

Зампредседателя КГГА добавил, что к 1 января 2020 года на проект было потрачено более 856 млн гривен.

По словам чиновника, на мосту выполнялись дополнительные работы, в частности, изначально проект реконструкции предусматривал 113 фундаментных опор, однако в итоге поставили 190 опор.

Это не первое удорожание стоимости реконструкции Шулявского моста: в октябре смета реконструкции выросла на 170 млн гривен до 1 млрд

Как сообщали Українськi Новини, мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко прогнозировал открытие Шулявского путепровода до конца 2019 года.

Однако в конце 2019 года транспортный эксперт Виктор Петрук заявил, что открытие Шулявского моста было преждевременным и с нарушениями технологий, поскольку нельзя было проводить испытания реконструированного путепровода, который еще стоит на временных опорных сооружениях.