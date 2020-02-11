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11 февраля 2020, вторник, 16:51 17
Политика 2020-02-11T17:22:37+02:00
Українські Новини
Стоимость ремонта Шулявского моста превысит 1,05 млрд грн

Стоимость ремонта Шулявского моста превысит 1,05 млрд грн

Кира Молчанова
Ремонт, Виталий Кличко, Шулявский мост, Шулявский путепровод
Шулявский мост. Скриншот видео
Шулявский мост. Скриншот видео

Стоимость реконструкции Шулявского моста в Киеве, который планируют открыть к сентябрю, превысит 1,05 млрд гривен.

 

Об этом сообщил в интервью интернет-изданию "Экономическая правда"первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник, передают Українськi Новини.

"Проект корректировки сметы объекта находится в "Укргосстройэкспертизе". Новая стоимость путепровода превысит 1,05 млрд гривен, но пока точная сумма неизвестна. Выйдет проект экспертизы - увидим", — сказал Поворозник.

Зампредседателя КГГА добавил, что к 1 января 2020 года на проект было потрачено более 856 млн гривен.

По словам чиновника, на мосту выполнялись дополнительные работы, в частности, изначально проект реконструкции предусматривал 113 фундаментных опор, однако в итоге поставили 190 опор.

Это не первое удорожание стоимости реконструкции Шулявского моста: в октябре смета реконструкции выросла на 170 млн гривен до 1 млрд

Как сообщали Українськi Новини, мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко прогнозировал открытие Шулявского путепровода до конца 2019 года.

Однако в конце 2019 года транспортный эксперт Виктор Петрук заявил, что открытие Шулявского моста было преждевременным и с нарушениями технологий, поскольку нельзя было проводить испытания реконструированного путепровода, который еще стоит на временных опорных сооружениях.

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