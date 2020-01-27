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27 января 2020, понедельник, 18:18 83
Общество 2020-01-27T18:18:13+02:00
Українські Новини
Ахметов купил один из самых дорогих особняков мира за 200 млн евро

Ахметов купил один из самых дорогих особняков мира за 200 млн евро

Елизавета Кесельман
Ринат Ахметов, Villa des Cedre, Покупка виллы, самый дорогой особняк мира, Франция

Украинский миллиардер и бизнесмен Ринат Ахметов, которого ранее назвали самым известным благотворителем Украины, приобрел у группы Campari один из самых дорогих особняков в мире за 200 млн евро. Об этом передает "Страна.юа" со ссылкой на Financial Times.

Villa Les Cedres, расположенная на Лазурном берегу Франции (побережье Средиземного моря в Сен-Жан-Кап-Ферра), на территории площадью в 14 га, с 14 спальнями,была построена в 19 столетии. В начале 20 века особняк некоторое время принадлежал королю Бельгии Леопольду II, а потом перешел в собственность семьи Марнье-Лапостоль, известной благодаря производству коньячного ликера Grand Marnier.

По данным издания Bloomberg, в 2017 году купленная Ахметовым Villa des Cedre оценивалась в 1,5 раза выше — в 350 млн евро.

Как отмечает ведомство, компания Ахметова, где отказались комментировать данную новость, купила особняк после того, как итальянская компания объявила о его продаже в прошлом году. Продажу виллы FT подтвердил человек, знакомый с деталями сделки.

В августе прошлого года, предыдущий владелец здания, компания Davide Campari-Milano SpA, заявила о достижении предварительного соглашения о продаже исторического дома за 200 млн евро неуказанному покупателю для частного использования.

В компании SCM Holdings Limited подтвердили покупку виллы и назвали ее "инвестицией" в Европе и Северной Америке:

"Инвестиционная компания SCM Holdings Limited объявляет о приобретении объекта недвижимости, виллы Les Cedres (Франция), у Campari Group. Компания рассматривает актив как долгосрочную инвестицию", — отмечается на сайте компании.

Как сообщали Українські Новини, ранее 200 "скорых", которые подарил Зеленский детским больницам, оплатил Ахметов.

Также в США подозревают, что угольную компанию Ахметова незаконно вывели из-под санкций.

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