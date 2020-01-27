Ахметов купил один из самых дорогих особняков мира за 200 млн евро

Украинский миллиардер и бизнесмен Ринат Ахметов, которого ранее назвали самым известным благотворителем Украины, приобрел у группы Campari один из самых дорогих особняков в мире за 200 млн евро. Об этом передает "Страна.юа" со ссылкой на Financial Times.

Villa Les Cedres, расположенная на Лазурном берегу Франции (побережье Средиземного моря в Сен-Жан-Кап-Ферра), на территории площадью в 14 га, с 14 спальнями,была построена в 19 столетии. В начале 20 века особняк некоторое время принадлежал королю Бельгии Леопольду II, а потом перешел в собственность семьи Марнье-Лапостоль, известной благодаря производству коньячного ликера Grand Marnier.

По данным издания Bloomberg, в 2017 году купленная Ахметовым Villa des Cedre оценивалась в 1,5 раза выше — в 350 млн евро.

Как отмечает ведомство, компания Ахметова, где отказались комментировать данную новость, купила особняк после того, как итальянская компания объявила о его продаже в прошлом году. Продажу виллы FT подтвердил человек, знакомый с деталями сделки.

В августе прошлого года, предыдущий владелец здания, компания Davide Campari-Milano SpA, заявила о достижении предварительного соглашения о продаже исторического дома за 200 млн евро неуказанному покупателю для частного использования.

В компании SCM Holdings Limited подтвердили покупку виллы и назвали ее "инвестицией" в Европе и Северной Америке:

"Инвестиционная компания SCM Holdings Limited объявляет о приобретении объекта недвижимости, виллы Les Cedres (Франция), у Campari Group. Компания рассматривает актив как долгосрочную инвестицию", — отмечается на сайте компании.

Как сообщали Українські Новини, ранее 200 "скорых", которые подарил Зеленский детским больницам, оплатил Ахметов.

Также в США подозревают, что угольную компанию Ахметова незаконно вывели из-под санкций.