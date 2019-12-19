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19 декабря 2019, четверг, 13:01 1005
Судебная власть 2019-12-19T13:07:15+02:00
Українські Новини
Сытник внесен в реестр коррупционеров

Сытник внесен в реестр коррупционеров

Ярина Вацяк
Коррупция, НАБУ, Артем Сытник
Артем Сытник. Скриншот трансляции
Артем Сытник. Скриншот трансляции "Радио Свобода"

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник внесен в реестр коррупционеров.

Об этом свидетельствуют данные в едином государственном реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, передают Українськi Новини.

В реестре отмечается, что Сытник внесен в реестр из-за нарушения установленных законом ограничений относительно получения подарков.

Датой вступления в силу судебного решения о привлечении лица к ответственности за коррупционное правонарушение является 13 декабря 2019 года.

Как сообщали Українськi Новини, в сети появилось решение Апелляционного суда Ровенской области, который оставил в силе решение Сарненского суда области, который признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ровенской области и присудил штраф в размере 3 400 гривен.

Тем временем Сытник считает незаконным штраф за свой отдых в Ровенской области. По словам Сытника, информация о том, что он не заплатил за проживание, не соответствует действительности.

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