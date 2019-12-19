Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник внесен в реестр коррупционеров.

Об этом свидетельствуют данные в едином государственном реестре лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения, передают Українськi Новини.

В реестре отмечается, что Сытник внесен в реестр из-за нарушения установленных законом ограничений относительно получения подарков.

Датой вступления в силу судебного решения о привлечении лица к ответственности за коррупционное правонарушение является 13 декабря 2019 года.

Как сообщали Українськi Новини, в сети появилось решение Апелляционного суда Ровенской области, который оставил в силе решение Сарненского суда области, который признал директора НАБУ Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ровенской области и присудил штраф в размере 3 400 гривен.

Тем временем Сытник считает незаконным штраф за свой отдых в Ровенской области. По словам Сытника, информация о том, что он не заплатил за проживание, не соответствует действительности.