Зеленский уволил Богдана и назначил Ермака главой Офиса Президента

Президент Владимир Зеленский назначил руководителем Офиса Президента Андрея Ермака вместо Андрея Богдана.

Об этом говорится в указах Президента №46-48 от 11 февраля, передают Українськi Новини.

Причины увольнения Богдана в документе не указаны.

Ермак уволен с должности помощника Зеленского и назначен руководителем Офиса вместо Богдана.

Как сообщали Українські Новини, ранее Андрей Богдан "впал в депрессию" из-за сердечных дел: глава Офиса Президента расстался со своей девушкой.

Ранее Разумков прокомментировал слухи об отставке Богдана.

Также сообщалось, что Богдан не пришел на прощание с погибшими в катастрофе с МАУ из-за ссоры с Ермаком.