подписаться на рассылку
24.35 24.7
26.55 27.05
˟
ONLINE
11.02.20 11:00 Круглый стол: "Нужны ли украинцам наличные?"

11 февраля 2020, вторник, 11:41 548
Президент 2020-02-11T11:51:00+02:00
Українські Новини
Зеленский уволил Богдана и назначил Ермака главой Офиса Президента

Зеленский уволил Богдана и назначил Ермака главой Офиса Президента

Анна Рудык
Владимир Зеленский, Офис президента, Андрей Богдан
Зеленский. Фото: Офис Президента
Зеленский. Фото: Офис Президента

Президент Владимир Зеленский назначил руководителем Офиса Президента Андрея Ермака вместо Андрея Богдана.

Об этом говорится в указах Президента №46-48 от 11 февраля, передают Українськi Новини.

Причины увольнения Богдана в документе не указаны.

Ермак уволен с должности помощника Зеленского и назначен руководителем Офиса вместо Богдана.

Как сообщали Українські Новини, ранее Андрей Богдан "впал в депрессию" из-за сердечных дел: глава Офиса Президента расстался со своей девушкой.

Ранее Разумков прокомментировал слухи об отставке Богдана.

Также сообщалось, что Богдан не пришел на прощание с погибшими в катастрофе с МАУ из-за ссоры с Ермаком.

Больше новостей о: Владимир Зеленский Офис президента Андрей Богдан

Зеленский уволил Богдана и назначил Ермака главой Офиса Президента
Пять украинцев с подозрением на коронавирус проверяет Минздрав
Новости
ГПУ подтвердила, что получает деньги от фонда Сороса 12:15 Документ
Легализация параллельного импорта удешевит товары для украинцев, - крупнейшие торговые сети Украины 12:10
Львов закрыл 100 школ на карантин из-за гриппа и ОРВИ 11:56
Зеленский уволил Богдана и назначил Ермака главой Офиса Президента 11:41
Скалецкая. Фото: МОЗ
Пять украинцев с подозрением на коронавирус проверяет Минздрав 11:35
больше новостей
Снег, метели и ледяной ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение 15:20
С 10 февраля на мосту Патона в Киеве ограничат движение и закроют его для грузовиков 14:42
Пенсионный возраст украинцев будут увеличивать ежегодно на один месяц 06:15
Как оформить субсидию на коммуналку: ответы на 10 главных вопросов 05:45
В ДТП под Воронежем погибло 3 украинца из Луганской области 14:14
больше новостей
СМИ опубликовали фамилии почти 1000 пострадавших силовиков во время Евромайдана 08:59
Пенсионный возраст украинцев будут увеличивать ежегодно на один месяц 06:15
Снег, метели и ледяной ветер: в Украине объявили штормовое предупреждение 15:20
Прослушка Гончарука: премьер рассказал, что на самом деле думает о Зеленском 08:45
Майкл Капуто с семьей в гостях у президента Трампа
На американском телеканале показали признание снайпера с Майдана, – СМИ 10:49 Видео
больше новостей
Витренко требует выплатить ему огромную премию, хотя премьер просит воздержаться
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok