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11 февраля 2020, вторник, 10:27 232
Политика 2020-02-11T10:35:49+02:00
Українські Новини
Витренко требует выплатить ему огромную премию, хотя премьер просит воздержаться

Витренко требует выплатить ему огромную премию, хотя премьер просит воздержаться

Надежда Комендантова
Юрий Витренко, Нефтегаз, Премии Нефтегазу, Андрей Коболев, премии чиновникам
Юрий Витренко. Фото: EADaily
Юрий Витренко. Фото: EADaily

В то время, как Гончарук заявил, что премии руководства "Нефтегаза" прописаны в контракте, исполнительный директор компании Юрий Витренко обратился к главе правления компании Андрею Коболеву из-за невыплаты второй части премии за победу над Газпромом в Стокгольмском арбитраже.

Об этом Витренко сообщил у себя в Facebook.

"Почти неделю назад, в прошлую среду, я обратился к председателю правления НАК Нефтегаз Украины Андрею Коболеву с заявлением о невыполнении Нефтегазом трудовых контрактов и нарушении трудового законодательства. К сожалению, эти нарушения до сих пор не были исправлены, и, как об этом было предупреждено в заявлении, с сегодняшнего дня я вынужден на это реагировать", — написал он.

По мнению Витренко, это вопрос не денег, а принципов. 

"Если украинцы против неравенства в доходах, а государство фактически отказывается обеспечивать справедливое распределение материальных благ, то я предлагал политическому руководству страны поделить все заработанные моей командой деньги поровну между всеми гражданами Украины. Это предложение остается без ответа", - сообщил чиновник.

Витренко также обнародовал свое заявление, в котором указывает, что вторую часть премии за победу в Стокгольмском арбитраже ему должны были выплатить еще 30 декабря 2019 года, но это до сих пор не было сделано. Таким образом, как отметил Витренко "Нефтегаз" "грубо нарушил" условия его трудового договора. Витренко подчеркнул, что за задержку выплаты заработной платы предусмотрена финансовая, административная и уголовная ответственность.

Ранее Українські новини сообщали, как выглядит золотой контракт Коболева: оклад – 1 млн 41 тыс. гривен, премии, компенсации, представительские, бонусы и деньги на оздоровление.

Также Нефтегаз платит каждому из 15 своих начальников по 3,7 млн гривен зарплаты в месяц.

"Нефтегаз" в 2018 году выплатил премию в $45 млн за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже и засекретил информацию, кому именно и в каком размере она была выплачена.

Также в "Нефтегазе" намерены выплатить руководству новую премию в 29 млн долларов за полученные от "Газпрома" в конце декабря 2,9 млрд долларов. В Кабмине считают, что "Газпром" выполнил решение суда добровольно, благодаря "высшему политическому руководству Украины" и международными переговорам. Поэтому просят набсовет Нефтегаза не платить больше никому премий за получение этих средств.

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