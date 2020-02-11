Ахметов приезжал в НАБУ, – СМИ

Ринат Ахметов на выходе из НАБУ. Фото: bihus.info

Ринат Ахметов на выходе из НАБУ. Фото: bihus.info

Журналисты зафиксировали бизнесмена Рината Ахметова на выходе из здания Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).

Об этом сообщило интернет-издание Bihus.Info.

На фотографиях видно как Ахметов выходит из здания НАБУ и в сопровождении охранников садится в черный автомобиль Mercedes-Benz.

В НАБУ информацию о приезде Ахметова комментировать отказались. Можно предположить, что визит бизнесмена связан с деятельностью его компании ДТЭК.

В начале августа 2019 года НАБУ сообщило о подозрении 6 сотрудникам ДТЭК. Они якобы были причастны к внедрению ценообразующей формулы "Роттердам+", благодаря использованию которой произошло существенное удорожание стоимость электроэнергии для конечных потребителей.

Например, компания "ДТЭК Энерго" в 2018 году получила более 5 млрд гривен чистой прибыли.