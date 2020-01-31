Нефтегаз платит каждому из 15 своих начальников по 3,7 млн гривен зарплаты в месяц

Высшее руководство Публичного акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" на протяжении 2018 года ежемесячно получало в среднем по 3 млн 787 тыс гривен выплат по месту работы. Эти суммы включали в себя заработную плату и поточные премии. Об этом свидетельствуют данные финансовой отчетности, проведеной независимым аудитором "Делойт енд Туш ЮСК". Файл отчета размещен на официальном сайте НАК "Нафтогаз Украины".

В документе, в частности, отмечается, что на протяжении 2018 года средняя численность ведущего управленческого персонала во главе с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым составляла 6 членов правления и 9 директоров направлений. В 2018 году сумма денежных компенсаций, которая была включена в состав административных расходов на этих лиц, составляла 681 млн 736 тыс грн. То есть на оплату работы каждого из 15 топ-менеджеров Нефтегаза в среднем было потрачено по 45 млн 499 тыс грн в год. В месяц эта сумма составляет 3 млн 787 тыс грн на каждого начальника.

Следует отметить, что это средння сумма зарплаты каждого из 15 топ-менеджеров Нефтегаза в 2018 году. Но зарплату, премии и бонусы им начисляют индивидуально исходя из должности и условий контракта.

Скрин из Финансового отчета НАК Нефтегаз Украины за 2018 год

Сколько денег реально получает на руки Андрей Коболев неизвестно. Свою зарплату он засекретил и на запросы не отвечает. Он также не позает декларацию о доходах как руководители других госкомпаний.

Зарплата Коболева выше, чем у руководителей энергетических компаний стран Евросоюза.

В 2018 Андрей Коболев получал более 1 млн гривен бонусов за каждый рабочий день - они не входят в зарплату или премию и начислены Набсоветов за Стокгольмский арбитраж.

Как сообщали Українські Новини, 17 января Президент Владимир Зеленский заявил, что хочет дать еще один шанс правительству Алексея Гончарука, который написал заявление об отставке, с поручением решить вопрос высоких зарплат в министерствах, ведомствах и государственных компаниях. Спустя 2 недели премьер-министр не показал результат решения данного вопроса.