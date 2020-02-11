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11 февраля 2020, вторник, 16:37 159
Судебная власть 2020-02-11T16:38:52+02:00
Українські Новини
Ахметов посетил НАБУ в качестве свидетеля

Ахметов посетил НАБУ в качестве свидетеля

Таня Войтюк
Ринат Ахметов, НАБУ, Ахметов, Национальное антикоррупционное бюро
Ринат Ахметов
Ринат Ахметов

После того, как 11 февраля журналисты зафиксировали бизнесмена Рината Ахметова на выходе из здания НАБУ, в пресс-службе олигарха заявили, что он был в Национальном антикоррупционном бюро Украины по приглашению в качестве свидетеля.

Об этом сообщает пресс-секретарь Рината Ахметова Анна Терехова "Украинской правде".

"Действительно, господин Ахметов был приглашен и посетил НАБУ 11 февраля для дачи пояснений в качестве свидетеля. Господин Ахметов всегда открыт к общению с государственными органами по интересующим их вопросам. За комментариями по содержанию беседы просим обращаться непосредственно в НАБУ", - сообщила Терехова.

На уточняющие вопросы, по какому именно делу Ахметов давал показания, в пресс-службе олигарха отвечать отказались. В НАБУ визит Ахметова также отказались комментировать.

Как сообщали Українські Новини, АМКУ и Терентьев не согласовали отмену льготы для Ахметова в 1 млрд гривен в год.

Тем временем НАБУ открыло дело о возможном завладении Порошенко госсредствами.

Также НАБУ начало расследовать аудиозаписи разговоров Трубы с Богданом и Смирновым.

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