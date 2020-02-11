Ахметов посетил НАБУ в качестве свидетеля

После того, как 11 февраля журналисты зафиксировали бизнесмена Рината Ахметова на выходе из здания НАБУ, в пресс-службе олигарха заявили, что он был в Национальном антикоррупционном бюро Украины по приглашению в качестве свидетеля.

Об этом сообщает пресс-секретарь Рината Ахметова Анна Терехова "Украинской правде".

"Действительно, господин Ахметов был приглашен и посетил НАБУ 11 февраля для дачи пояснений в качестве свидетеля. Господин Ахметов всегда открыт к общению с государственными органами по интересующим их вопросам. За комментариями по содержанию беседы просим обращаться непосредственно в НАБУ", - сообщила Терехова.

На уточняющие вопросы, по какому именно делу Ахметов давал показания, в пресс-службе олигарха отвечать отказались. В НАБУ визит Ахметова также отказались комментировать.

Как сообщали Українські Новини, АМКУ и Терентьев не согласовали отмену льготы для Ахметова в 1 млрд гривен в год.

Тем временем НАБУ открыло дело о возможном завладении Порошенко госсредствами.

Также НАБУ начало расследовать аудиозаписи разговоров Трубы с Богданом и Смирновым.