У Зеленского объяснили увольнение Богдана и поблагодарили за работу

Офис Президента объясняет увольнение его руководителя Андрея Богдана тем, что он сам подал в отставку, и благодарит за работу.

Об этом говорится в сообщении на странице Офиса в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"С сегодняшнего дня Офис Президента Украины возглавляет Андрей Ермак. Предыдущий руководитель Андрей Богдан подал в отставку. Офис Президента благодарен за его работу в течение этих месяцев", - сказано в нем.

Офис заверяет, что смена руководителя никоим образом не влияет на политический курс государства и убежден, что Ермак справится с работой.

Как сообщали Українськi Новини, во вторник Президент Владимир Зеленский уволил Богдана и назначил руководителем Офиса Президента Ермака, уволив его перед этим с должности своего помощника.

Также Разумков прокомментировал слухи об отставке Богдана.

Богдан возглавлял Офис, а Ермак работал помощником Зеленского с 21 мая 2019 года.

Ранее Андрей Богдан "впал в депрессию" из-за сердечных дел, так как он расстался со своей девушкой.