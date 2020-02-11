Кличко с двумя заместителями синхронно ушли в отпуск

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко ушел в отпуск. Об этом говорится в распоряжении киевского городского главы №80 от 7 февраля, передают Українськi Новини. Согласно распоряжению, Кличко по согласованию с Президентом Владимиром Зеленским и министром развития общин и территорий взял отпуск на 5 дней: с 10 по 14 февраля без сохранения зарплаты. В связи с отпуском Кличко и первого зампредседателя КГГА Николая Поворозника исполнение обязанностей председателя КГГА возложено на зампреда КГГА Валентина Мондриевского. Также в отпуск на неделю ушел еще один заместитель Кличко - Петр Пантелеев. Исполнение его обязанностей возложено на зампреда КГГА Владимира Слончака. Как сообщали Українськi Новини, Кличко был в отпуске 2,3 января и с 8 до 13 января 2020 года. Тем временем, мэр Киева Виталий Кличко назначил фигуранта уголовного дела Валентина Осипова на должность директора Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации (КГГА).