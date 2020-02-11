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11 февраля 2020, вторник, 13:13 1349 Документ
Политика 2020-02-11T13:27:09+02:00
Українські Новини
Кличко с двумя заместителями синхронно ушли в отпуск

Кличко с двумя заместителями синхронно ушли в отпуск

Надежда Комендантова
Отпуск, Виталий Кличко, валентин мондриевский, Петр Пантелеев, Николай Поворозник, Владимир Слончак
Виталий Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua
Виталий Кличко. Фото: kyivcity.gov.ua

Мэр Киева, председатель Киевской городской государственной администрации (КГГА) Виталий Кличко ушел в отпуск.

Об этом говорится в распоряжении киевского городского главы №80 от 7 февраля, передают Українськi Новини.

Согласно распоряжению, Кличко по согласованию с Президентом Владимиром Зеленским и министром развития общин и территорий взял отпуск на 5 дней: с 10 по 14 февраля без сохранения зарплаты.

В связи с отпуском Кличко и первого зампредседателя КГГА Николая Поворозника исполнение обязанностей председателя КГГА возложено на зампреда КГГА Валентина Мондриевского.

Также в отпуск на неделю ушел еще один заместитель Кличко - Петр Пантелеев. Исполнение его обязанностей возложено на зампреда КГГА Владимира Слончака.

Как сообщали Українськi Новини, Кличко был в отпуске 2,3 января и с 8 до 13 января 2020 года.

Тем временем, мэр Киева Виталий Кличко назначил фигуранта уголовного дела Валентина Осипова на должность директора Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации (КГГА).

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