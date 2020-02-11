Снег и штормовой ветер: в Киеве ожидается ухудшение погодных условий

Погода в Украине, особенно в столице, заметно ухудшиться в среду. Несмотря на то, что зима была аномально теплой с рекордными температурами, 12 февраля в Киеве ожидаются сильные порывами ветра 15-20 м/с.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

Как сообщается, в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Сила ветра. Фото: Гисметео

В КГГА советуют плотно закрывать окна, держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев.

"В случае сильного ветра необходимо спрятаться в ближайшем помещении и избегать пребывания вблизи крупных деревьев", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, атмосферный фронт из Европы принесет мокрый снег и штормовые ветра.

Ранее синоптики рассказали о погоде на всю зиму без снега и сильных морозов.

Также синоптики сделали аномальный прогноз на всю весну-2020 с морозами в апреле и рекордной жарой в мае.

Также, согласно прогнозу, следующие пять лет с 2020 по 2024 года будут самыми жаркими на планете за все время метеорологических наблюдений.