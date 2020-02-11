Порошенко снова "прогулял" допрос в ГБР

В то время, как бывший президент Петр Порошенко подает 14 исков против ГБР, НАБУ и Нацполиции о возмещении морального ущерба, он вновь не пришел на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).

Об этом Українським Новинам сообщил источник в ведомстве.

"Он не пришел", - сказал собеседник.

О причинах неявки представитель ведомства не сообщил.

Порошенко вызывали на допрос на 11 февраля.

Вместе с тем адвокат Порошенко Игорь Головань сообщил журналистам, что управление, которое вызывало экс-Президента на допрос, реорганизовано указом Президента Владимира Зеленского.

Как сообщали Українськi Новини, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство по заявлению 11 депутатов Верховной Рады о возможном завладении бывшим Президентом Петром Порошенко государственными средствами.

Ранее "Европейская солидарность" заявляла, что Офис президента и ГБР следят за Порошенко и подстраивают график допросов под его международные визиты.

Также Порошенко снова прогулял допрос 31 января.