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11 февраля 2020, вторник, 12:56 430
Судебная власть 2020-02-11T12:56:25+02:00
Українські Новини
Порошенко снова "прогулял" допрос в ГБР

Порошенко снова "прогулял" допрос в ГБР

Анна Рудык
допрос Порошенко, ГБР, Допрос, Петр Порошенко
Петр Порошенко. Фото: пресс-служба
Петр Порошенко. Фото: пресс-служба

В то время, как бывший президент Петр Порошенко подает 14 исков против ГБР, НАБУ и Нацполиции о возмещении морального ущерба, он вновь не пришел на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР).

Об этом Українським Новинам сообщил источник в ведомстве.

"Он не пришел", - сказал собеседник.

О причинах неявки представитель ведомства не сообщил.

Порошенко вызывали на допрос на 11 февраля.

Вместе с тем адвокат Порошенко Игорь Головань сообщил журналистам, что управление, которое вызывало экс-Президента на допрос, реорганизовано указом Президента Владимира Зеленского.

Как сообщали Українськi Новини, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство по заявлению 11 депутатов Верховной Рады о возможном завладении бывшим Президентом Петром Порошенко государственными средствами

Ранее "Европейская солидарность" заявляла, что Офис президента и ГБР следят за Порошенко и подстраивают график допросов под его международные визиты.

Также Порошенко снова прогулял допрос 31 января.

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