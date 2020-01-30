Два странных кадровых решения в "Укрзализныце" и Госкино

Кабмин сегодня уволил главу "Укрзализныци" Евгения Кравцова. Не из-за того, что в купе поездов растут грибы (вот фото), и не из-за того, что Кравцов получал зарплату в два раза большую, чем президент Трамп. А вообще не понятно из-за чего. Премьер-министр на заседании правительства не удосужился пояснить причины увольнения. На первый взгляд они очевидны. Но на самом деле главной причиной увольнения Кравцова служит желание команды Зеленского поставить своего человека во главе стратегического предприятия в преддверии передачи его Дойчебану. Решать, кто возглавит Укрзализницю, будет совет из 7 человек, в котором лишь двое – граждане Украины, один из которых – скандальный журналист Лещенко. В январе он уже получил аванс от Укрзализныци в 130 тыс грн, а в целом будет получать каждый месяц более полумиллиона. По крайней мере, столько платили коллегам по Набсовету в первой половине 2019 года. Министр Криклий вообще предложил больше не баловаться в открытые конкурсы для руководителей госкомпаний, а назначать кого попало. В смысле – кого выберут эти странные непонятные люди из Набсовета с огромными зарплатами.



Второе странное назначение – руководителя Госкино. Им стала Марина Кудерчук. Бывший директор запорожского киноконцертного зала. У нее стремительная, но очень странная карьера. В ноябре ее вдруг назначили заместителем запорожского губернатора, а спустя 3 месяца – забрали в Киев "на Госкино". СМИ пишут, что своим взлетом она обязана Павлу Сушко, который возглавлял харьковский штаб Зеленского.



Рейтинг Зеленского, несмотря на скандал с отставкой Гончарука и "космические" зарплаты в Кабмине, остается стабильно высоким. За пол года он упал всего на 2%. И сегодня деятельность президента позитивно оценивают более 60 % процентов опрошенных социологами Центра Разумкова.



В Украине школы массово закрывают на карантин. Китайский коронавирус до нас еще не добрался, но дети страдают от обыкновенного ОРВИ. Вот список пострадавших областей.



Елена Зеленская начала осваивать Фейсбук. Но первый блин вышел комом. "Порохоботы" засыпали ее гневными комментариями про отпуск в Омане и смелые наряды.



Вакарчук в непленарную неделю дал большое интервью нашему коллеге Оресту Сохару из "Обозревателя". Вот полная версия. Но на ключевой вопрос певец так и не ответил. Сделал вид, что не знает, сколько стоило его выступление на новогоднем корпоративе в Минске.



Гончарук договорился с ЕС ни при каких обстоятельствах не возвращать Коломойскому Приватбанк. Даже подписал с еврокомиссаром соответствующую бумагу – о "необратимости национализации Приватбанка". Это было одно из ключевых требований МВФ для следующего кредита правительству.



Сенцов ответил на обвинения критиков и заявил, что он не собирается идти в политику. Сенцова начали называть новым проектом украинского олигарха Пинчука после того, как он съездил на украинский завтрак в Давосе – дорогое, пафосное и пустое мероприятие, которое некоторые назвали "смотринами" Сенцова как очередного представителя "новых лиц" во власти.



Синоптики предупреждают о гололедице и налипании мокрого снега. Словом, в ближайшие дни погода ухудшится.

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