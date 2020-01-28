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28 января 2020, вторник, 14:48 25
Верховная Рада и партии 2020-01-28T14:51:26+02:00
Українські Новини
Лещенко получил 136 тысяч гривен зарплаты в "Укрзализныце" в январе

Лещенко получил 136 тысяч гривен зарплаты в "Укрзализныце" в январе

Надежда Комендантова
Сергей Лещенко, НАЗК, электронные декларации, зарплаты чиновников
Лещенко. Фото: facebook.com/leshchenko.ukraine
Лещенко. Фото: facebook.com/leshchenko.ukraine

Бывший депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко, назначенный председателем комитета по вопросам комплаенса и антикоррупции акционерного общества "Укрзализныця", получил 136 330 гривен зарплаты 15 января.

Об этом свидетельствуют данные его электронной декларации, передают Українськi Новини.

В документе не указано, за какой период произведена выплата.

Лещенко занимает должность члена наблюдательного совета компании. 

Как сообщали Українськi Новини, экс-депутат Лещенко возглавил антикоррупционный комитет "Укрзализныци".

Ранее Кабмин назначил Лещенко членом набсовета "Укрзализныци".

В ноябре премьер-министр Алексей Гончарук заявил о высоком уровне коррупции в "Укрзализныце".

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