Лещенко получил 136 тысяч гривен зарплаты в "Укрзализныце" в январе

Бывший депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко, назначенный председателем комитета по вопросам комплаенса и антикоррупции акционерного общества "Укрзализныця", получил 136 330 гривен зарплаты 15 января.

Об этом свидетельствуют данные его электронной декларации, передают Українськi Новини.

В документе не указано, за какой период произведена выплата.

Лещенко занимает должность члена наблюдательного совета компании.

Как сообщали Українськi Новини, экс-депутат Лещенко возглавил антикоррупционный комитет "Укрзализныци".

Ранее Кабмин назначил Лещенко членом набсовета "Укрзализныци".

В ноябре премьер-министр Алексей Гончарук заявил о высоком уровне коррупции в "Укрзализныце".