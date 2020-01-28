Лещенко получил 136 тысяч гривен зарплаты в "Укрзализныце" в январе

Бывший депутат Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко, назначенный председателем комитета по вопросам комплаенса и антикоррупции акционерного общества "Укрзализныця", получил 136 330 гривен зарплаты 15 января. Об этом свидетельствуют данные его электронной декларации, передают Українськi Новини. В документе не указано, за какой период произведена выплата. Лещенко занимает должность члена наблюдательного совета компании. Как сообщали Українськi Новини, экс-депутат Лещенко возглавил антикоррупционный комитет "Укрзализныци". Ранее Кабмин назначил Лещенко членом набсовета "Укрзализныци". В ноябре премьер-министр Алексей Гончарук заявил о высоком уровне коррупции в "Укрзализныце".