Новый руководитель Госкино связана с одним из ключевых людей в "Слуге народа", - СМИ

Назначенная Кабинетом Министров глава Госкино Марина Кудерчук, которая десять лет проработала в налоговой, имеет связь с одним из ключевых людей в партии "Слуга народа" Павлом Сушко. Об этом сообщает "Страна".

Единственное, что ее связывает с кино - это кратковременная работа директором кинотеатра в Запорожье.

Как сообщает издание, за Мариной Кудерчук стоит один из ключевых людей в "Слуге народа" - заместитель главы фракции Павел Сушко, который на выборах президента возглавлял харьковский штаб Зеленского.



Сушко известный кинопродюсер (продюсировал фильм DZIDZIO Контрабас), а также близкий человек к влиятельной фигуре в Харькове - Вадиму Слюсареву. Именно Слюсарева называли теневым куратором штаба Зе в регионе.



Сушко возглавлял жюри Запорожского кинофестиваля в тот момент, когда нынешняя глава Госкино занималась его организацией.



После того, как Сушко стал замглавы фракции "Слуга народа", Марина Кудерчук сначала получила высокую должность в ОГА, а потом и выиграла конкурс в Госкино. Сушко, кстати, курирует в Раде подкомитет по кинематографии.

Сушко и Кудерчук. Скриншот: Facebook/Марина Кудерчук



Как сообщали Українські Новини, 29 ноября Кабмин объявил повторный конкурс на должность председателя Госкино.

21 августа 2019 года Кабмин уволил председателя Госкино Филиппа Ильенко.