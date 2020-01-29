Вакарчук не знает о стоимости своего выступления на корпоративе в Минске

Лидер партии "Голос", депутат Верховной Рады Святослав Вакарчук не знает о стоимости своего выступления на корпоративе компании Wargaming в Минске (Беларусь) 21 декабря.

Об этом он сообщил в интервью на YouTube-канале "Орестократия", передают Українськi Новини.

"Это вопрос не ко мне. Я не веду никакой бизнес-деятельности. Я не знаю, честно говоря. Я говорю, как есть. Я не знаю. Это не мое дело", - сказал Вакарчук.

Депутат отметил, что передал корпоративные права на группу "Океан Эльзы".

По словам политика, на корпоративе было около 2 тыс. человек из разных стран, в том числе из Украины, а вопрос о самом концерте согласовали еще до получения им мандата депутата парламента.

Ранее СМИ сообщали, что Вакарчук выступал на корпоративе Wargaming.

Позднее "Голос" подтвердил данный факт.

Как сообщали Українськi Новини, пресс-служба "Голоса" не комментирует возможный гонорар депутата Рады Вакарчука за выступление в Минске 21 декабря.

Вечером 20 сентября украинская группа "Океан Ельзы" выступила в "Минск-Арене". Перед концертом в минске Святослав Вакарчук сбежал с вечернего заседания Верховной рады в Киеве.