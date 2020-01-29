подписаться на рассылку
24.4 24.8
26.8 27.25
˟
29 января 2020, среда, 14:47 153
Верховная Рада и партии 2020-01-29T14:58:34+02:00
Українські Новини
Вакарчук не знает о стоимости своего выступления на корпоративе в Минске

Вакарчук не знает о стоимости своего выступления на корпоративе в Минске

Ярина Вацяк
Wargaming, Концерт, Океан Эльзы, корпоративы, Гонорар, Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук
Святослав Вакарчук

Лидер партии "Голос", депутат Верховной Рады Святослав Вакарчук не знает о стоимости своего выступления на корпоративе компании Wargaming в Минске (Беларусь) 21 декабря.

Об этом он сообщил в интервью на YouTube-канале "Орестократия", передают Українськi Новини.

"Это вопрос не ко мне. Я не веду никакой бизнес-деятельности. Я не знаю, честно говоря. Я говорю, как есть. Я не знаю. Это не мое дело", - сказал Вакарчук.

Депутат отметил, что передал корпоративные права на группу "Океан Эльзы".

По словам политика, на корпоративе было около 2 тыс. человек из разных стран, в том числе из Украины, а вопрос о самом концерте согласовали еще до получения им мандата депутата парламента.

Ранее СМИ сообщали, что Вакарчук выступал на корпоративе Wargaming.

Позднее "Голос" подтвердил данный факт.

Как сообщали Українськi Новини, пресс-служба "Голоса" не комментирует возможный гонорар депутата Рады Вакарчука за выступление в Минске 21 декабря.

Вечером 20 сентября украинская группа "Океан Ельзы" выступила в "Минск-Арене". Перед концертом в минске Святослав Вакарчук сбежал с вечернего заседания Верховной рады в Киеве. 

Больше новостей о: Wargaming Концерт Океан Эльзы корпоративы Гонорар Святослав Вакарчук

Wargaming проведет международную конференцию игров...
Я не знаю, разрешат мне въезд или нет, - Серов о в...
Вакарчук не задекларировал гонорар от выступления ...
"Океан Эльзы" назвал коммерческой деятельностью св...
Кабмин одобрил увольнение Кравцова с должности предправления "Укрзализныци"
"Нефтегаз" снизил на февраль цены на газ для промпотребителей
Новости
Почти половина украинцев против импорта газа из России, - опрос 16:47
За полгода рейтинг Зеленского упал всего на 2% 16:32
В Одессе проваливается асфальт и местный депутат незаконно варит алкоголь у себя дома 16:29 Новости из регионов
Федерация работодателей заявила о произволе силовиков в отношении "Укрлендфарминга" 16:24
"Слуги народа" предлагают дополнить Кодекс законов о труде новыми основаниями увольнения работников 16:22
больше новостей
Зеленский в Польше обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте 18:35
Villa Les Cedres.Скриншот: youtube/Triangulum Galaxy Productions
Ахметов купил один из самых дорогих особняков мира за 200 млн евро 18:18
Какие телеканалы исчезли из бесплатного доступа 19:30
Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото:facebook.com/president.gov.ua
Политики и соцсети возмутились, что Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте 19:53
Нацбанк не устоял перед долларом. В Украину пришел "не тот" коронавирус 07:00 Новости дня
больше новостей
Зеленский в Польше обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте 18:35
Бахматюк построил крупнейшие в Евразии фабрики, которые НАБУ и прокуратура "не видят", - обращение компании 09:59
"Соросята" начали масштабную операцию против Рабиновича и ОПЗЖ за землю и тарифы, – блогер 13:19
Прокуратура передает в суд дело экс-мэра Ирпеня Карплюка. Он начал распродажу имущества 17:42
Владимир Зеленский и Анджей Дуда. Фото:facebook.com/president.gov.ua
Политики и соцсети возмутились, что Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и в Холокосте 19:53
больше новостей
Гончарук и ЕС договорились ни за что не возвращать Приватбанк Коломойскому
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok