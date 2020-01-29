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29 января 2020, среда, 06:00 420 Карта
Жизнь 2020-01-29T09:15:02+02:00
Українські Новини
Фронты резко испортят погоду в Украине: синоптик предупредила о коллапсе на дорогах

Фронты резко испортят погоду в Украине: синоптик предупредила о коллапсе на дорогах

Надежда Комендантова
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Зима. Фото: facebook.com/kyivpatrol/
Зима. Фото: facebook.com/kyivpatrol/

После довольно комфортной и практически весенней погоды приход атмосферных фронтов в Украину резко изменит ситуацию. В частности, ухудшится видимость на дорогах, также возможны снежные заносы и налипания мокрого снега. 

Такой прогноз погоды опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook синоптик Наталка Диденко.

"Активные атмосферные фронты в среду, 29 января, обусловят в Украине осложнение погоды. Пройдут дожди", - предупредила синоптик.

По ее словам, в связи с понижением температуры воздуха на Западе, а также в Винницкой и Житомирской областях, будет идти преимущественно мокрый снег, местами налипание мокрого снега.

"Водители! В этих направлениях дорога может быть сложной, осторожно!", - предупредила Диденко.

Также, по ее словам, появится сильный, до штормовых порывов, ветер южного направления.

Температура воздуха в Украине на протяжении дня в среду ожидается в пределах 0 + 4 градусов, на юге + 4 + 8 градусов, в Крыму + 6 + 10 градусов.

Погода в Украине 29 января. Карта: Наталка Диденко/FacebookПогода в Украине 29 января. Карта: Наталка Диденко/Facebook

В Киеве также изменится погода. Пройдут дожди, в районе 19 часов дождь может переходить в мокрый снег. Усилится ветер до сильного. Температура воздуха будет невысокой 0 + 2 градуса.

"Подготовьте головы, лопаты, автомобили - все же циклон", - советует Диденко. 

Как сообщали Українські Новини, синоптики ранее спрогнозировали погоду до конца января.

Тем временем, в Украину на смену антициклону придет снег: прогноз погоды на неделю.

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