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29 января 2020, среда, 14:44 7
Кабмин 2020-01-29T14:46:35+02:00
Українські Новини
Председателем Госкино стала экс-замглавы Запорожской ОГА Марина Кудерчук

Председателем Госкино стала экс-замглавы Запорожской ОГА Марина Кудерчук

Елизавета Кесельман
Госкино, Председатель Госкино, Кабмин, Марина Кудерчук
Марина Кудерчук.Фото:zoda.gov.ua
Марина Кудерчук.Фото:zoda.gov.ua

Кабинет Министров назначил на должность председателя Государственного агентства по вопросам кино Марину Кудерчук.

Об этом министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский сообщил в мессенджере Телеграмм, передают Українські Новини

"Правительство назначило председателем Госкино Марину Кудерчук", - написал он.

39-летняя Кудерчук с ноября 2019 года занимала должность заместителя председателя Запорожской обладминистрации. До этого она была директором "Киноконцертного зала им. А. Довженко" в Запорожье.

Как сообщали Українські Новини, 29 ноября Кабмин объявил повторный конкурс на должность председателя Госкино.

21 августа 2019 года Кабмин уволил председателя Госкино Филиппа Ильенко.

Также режиссер и сценарист сериала "Слуга народа" Алексей Кирющенко в ноябре подавал декларацию как кандидат на должность председателя Государственного агентства по вопросам кино.

Кроме того Госкино дало 27 млн помощнику Зеленского на фильмы с участием Боклана из "Слуги народа".

Ранее НАБУ закрыло дело против кинокомпании Зеленского.

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