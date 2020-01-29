Председателем Госкино стала экс-замглавы Запорожской ОГА Марина Кудерчук

Кабинет Министров назначил на должность председателя Государственного агентства по вопросам кино Марину Кудерчук.

Об этом министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский сообщил в мессенджере Телеграмм, передают Українські Новини

"Правительство назначило председателем Госкино Марину Кудерчук", - написал он.

39-летняя Кудерчук с ноября 2019 года занимала должность заместителя председателя Запорожской обладминистрации. До этого она была директором "Киноконцертного зала им. А. Довженко" в Запорожье.

Как сообщали Українські Новини, 29 ноября Кабмин объявил повторный конкурс на должность председателя Госкино.

21 августа 2019 года Кабмин уволил председателя Госкино Филиппа Ильенко.

Также режиссер и сценарист сериала "Слуга народа" Алексей Кирющенко в ноябре подавал декларацию как кандидат на должность председателя Государственного агентства по вопросам кино.

Кроме того Госкино дало 27 млн помощнику Зеленского на фильмы с участием Боклана из "Слуги народа".

Ранее НАБУ закрыло дело против кинокомпании Зеленского.